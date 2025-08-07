В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку

Авторы инициативы заявили, что тонировка служит дополнительной защитой от краж и угонов
Авторы инициативы заявили, что тонировка служит дополнительной защитой от краж и угонов

Владельцев автомобилей в России могут освободить от штрафов за тонировку и тюнинг транспортных средств. Соответствующую инициативу внесли в Госдуму депутаты от фракции «Новые люди». 

«...предлагается отменить административную ответственность за тонировку стекол автомобиля, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента», — говорится в карточке законопроекта. Информацию приводит ТАСС. 

Сейчас за это предусмотрен штраф 500 рублей. Авторы инициативы заявили, что тонировка защищает пассажиров от солнечного излучения, снижает температуру в салоне, уменьшает риск краж и угонов, а также помогает избежать ослепления водителя ночью и днем, что может повысить безопасность на дорогах.

Вместе с тем правительство РФ не поддержало инициативу. В официальном отзыве кабмина указано, что отмена части 3.1 статьи 12.5 КоАП не приведет к заявленной цели — нарушения все равно могут быть квалифицированы по другой части этой статьи, что сохранит возможность привлечения автовладельцев к ответственности.

Действующее законодательство в России устанавливает строгие требования к тонировке автомобилей: запрещены зеркальная тонировка и покрытия, искажающие восприятие цветов и ухудшающие обзор, за исключением прозрачной полосы на лобовом стекле шириной до 14 см. Минимальное светопропускание должно составлять 70% для обычных автомобилей и 60% для бронированных, передает RT.

