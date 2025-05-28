Косолапый бродил на комплексе ППИ у бассейна
Медведь устроил пробежку по Перми 29 мая. Его заметили на территории Политеха.
«Все произошло в 5 утра. Косолапый бродил на комплексе ППИ у бассейна», — сообщили URA.RU подписчики.
В соцсетях очевидцы сообщают, что затем животное заметили возле детского сада на Академика Королева. Жители позвонили в 112 и лесникам.
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