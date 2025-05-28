28 мая 2025

Медведь устроил пробежку по Перми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Косолапый бродил на комплексе ППИ у бассейна
Косолапый бродил на комплексе ППИ у бассейна Фото:

Медведь устроил пробежку по Перми 29 мая. Его заметили на территории Политеха. 

«Все произошло в 5 утра. Косолапый бродил на комплексе ППИ у бассейна», — сообщили URA.RU подписчики. 

В соцсетях очевидцы сообщают, что затем животное заметили возле детского сада на Академика Королева. Жители позвонили в 112 и лесникам. 

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Медведь устроил пробежку по Перми 29 мая. Его  заметили на территории Политеха.  «Все произошло в 5 утра. Косолапый бродил на комплексе ППИ у бассейна», — сообщили URA.RU подписчики.  В соцсетях очевидцы сообщают, что затем животное заметили возле детского сада на Академика Королева. Жители позвонили в 112 и лесникам.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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