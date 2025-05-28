28 мая 2025

Пермские школьники и инженеры собрались на международную «Битву роботов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Прием заявок на новый сезон «Битвы роботов» закрыт
Прием заявок на новый сезон «Битвы роботов» закрыт Фото:

В международном чемпионате «Битва роботов» решили поучаствовать 11 команд из Пермского края. Это как опытные инженеры, так и школьники, рассказали URA.RU в оргкомитете соревнований.

«Инженеры из Пермского края подали 11 заявок на участие в „Битве роботов“. Заявки подавали как частные лица и опытные инженеры, так и молодые специалисты и даже школьники. Среди потенциальных участников есть заявки из Гимназии №7, Лицея №1, Фроловской средней школы „Навигатор“ и других», — сообщают организаторы турнира.

Всего в новом сезоне «Битвы роботов» изъявили желание побороться за приз более 300 команд из 14 стран. Среди российских регионов лидером по числу заявок стали Москва и Московская область — 68 команд-претендентов. Что касается иностранцев, то заявки пришли из Индии, Беларуси, Бразилии, Китая, Пакистана, Туниса, Бангладеша, Мексики и Саудовской Аравии.

Сейчас все заявки оценивают эксперты, которые смотрят на оригинальность оборудования робота, креативность легенды и опыт команды. Результаты отбора станут известны в начале июня.

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В международном чемпионате «Битва роботов» решили поучаствовать 11 команд из Пермского края. Это как опытные инженеры, так и школьники, рассказали URA.RU в оргкомитете соревнований. «Инженеры из Пермского края подали 11 заявок на участие в „Битве роботов“. Заявки подавали как частные лица и опытные инженеры, так и молодые специалисты и даже школьники. Среди потенциальных участников есть заявки из Гимназии №7, Лицея №1, Фроловской средней школы „Навигатор“ и других», — сообщают организаторы турнира. Всего в новом сезоне «Битвы роботов» изъявили желание побороться за приз более 300 команд из 14 стран. Среди российских регионов лидером по числу заявок стали Москва и Московская область — 68 команд-претендентов. Что касается иностранцев, то заявки пришли из Индии, Беларуси, Бразилии, Китая, Пакистана, Туниса, Бангладеша, Мексики и Саудовской Аравии. Сейчас все заявки оценивают эксперты, которые смотрят на оригинальность оборудования робота, креативность легенды и опыт команды. Результаты отбора станут известны в начале июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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