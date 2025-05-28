Пермские школьники и инженеры собрались на международную «Битву роботов»

В международном чемпионате «Битва роботов» решили поучаствовать 11 команд из Пермского края. Это как опытные инженеры, так и школьники, рассказали URA.RU в оргкомитете соревнований.
«Инженеры из Пермского края подали 11 заявок на участие в „Битве роботов“. Заявки подавали как частные лица и опытные инженеры, так и молодые специалисты и даже школьники. Среди потенциальных участников есть заявки из Гимназии №7, Лицея №1, Фроловской средней школы „Навигатор“ и других», — сообщают организаторы турнира.
Всего в новом сезоне «Битвы роботов» изъявили желание побороться за приз более 300 команд из 14 стран. Среди российских регионов лидером по числу заявок стали Москва и Московская область — 68 команд-претендентов. Что касается иностранцев, то заявки пришли из Индии, Беларуси, Бразилии, Китая, Пакистана, Туниса, Бангладеша, Мексики и Саудовской Аравии.
Сейчас все заявки оценивают эксперты, которые смотрят на оригинальность оборудования робота, креативность легенды и опыт команды. Результаты отбора станут известны в начале июня.
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