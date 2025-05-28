В ЯНАО цены на некоторые коттеджи на садовых участках доходят до 35 миллионов рублей. Виллы с бассейном в Анталии стоят даже меньше, следует из информации сайта объявлений о продаже «Avito».
Дом в Новом Уренгое за 35 миллионов рублей
В дачном товариществе «Ромашка» в газовой столице на продажу выставлен трехэтажный коттедж с сауной. Для возведения каркаса использовались газоблоки.
«Дом — заехать и жить. Имеются два гаража, баня, душевая кабина. Дом трехэтажный, площадью 358 квадратных метров на участке семь соток. Цена — 35 миллионов рублей», — сообщается в объявлении на платформе «Avito», обновленном 26 мая.
Дачный домик в Салехарде за 25 миллионов
В окружной столице на улице Республики продается дом, площадью немногим менее 200 квадратных метров. За него просят 25 миллионов рублей.
«Территория объекта является огороженной и недоступной для посторонних. В помещении выполнен современный капитальный ремонт. Придомовая зона благоустроена. На участке предусмотрена открытая парковка, рассчитанная на два автомобиля. Кроме того, на территории расположены небольшая баня и уютная беседка», — скромно описывает дом владелец.
Сельский домик за 23 миллиона под «Арктическую ипотеку»
В селе Аксарка выставлен на продажу дом, площадью 146 квадратных метров. Потенциальным покупателям сообщается, что жилье можно приобрести по «Арктической ипотеке» под 2 % годовых.
«Двуxэтажный дом c функциoнальнoй плaнирoвкoй. Выпoлнeн xоpoший pемoнт, кaчeствeннo для ceбя. Широкие просторные комнаты правильной формы. Удобная светлая кухня с обеденной зоной. Вид с балкона на прекрасный живописный пейзаж», — сообщается в описании.
Дом в садах Надыма со скидкой
В Надыме на продажу выставлен просторный двухэтажный дом с прилегающим участком, который прекрасно подойдет для комфортного проживания семьи. На территории объекта имеется гараж, рассчитанный на размещение до трех автомобилей, а также отдельное помещение, включающее кухню, спальню и санузел, предназначенное для дополнительного проживания. Значимым элементом участка является оборудованная беседка с мангалом и зоной для отдыха, что позволяет с удобством проводить время на открытом воздухе. Русская баня находится на первом этаже. В объявлении, обновленном 27 мая, владелец скинул цену на четыре миллиона рублей — до 19 млн 500 тыс. рублей.
Дом с баней и курятником в Губкинском стоит 18 миллионов рублей
В доме созданы все необходимые условия для комфортного проживания: установлены электрическое отопление и система теплых полов, имеется дровяная печь. В распоряжении жильцов — ванная комната, санузел, септик. На цокольном этаже оборудована просторная баня, отделка выполнена преимущественно из дерева.
На прилегающем участке расположены большой гараж, летняя кухня, погреб, отдельный гостевой дом, а также огород с плодородным черноземом, обеспечивающим отличные условия для выращивания различных культур. Кроме того, имеется утепленный курятник.
Вилла в Анталии с бассейном стоит 26 миллионов рублей
Просторная трехэтажная вилла с планировкой 4+1 и собственным бассейном расположена в Белеке, Анталия. Объект находится на территории закрытого и охраняемого жилого комплекса, всего в пяти минутах езды от побережья. Показ дома обещают организовать в любое время, сообщается на сайте Avito.
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