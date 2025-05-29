В Челябинской области 350 детей пострадали за год от сексуального насилия

В Челябинской области в 2024 году от преступлений, связанных с сексуальным насилием, пострадали 350 детей. Такая информация содержится в докладе о работе уполномоченного по защите прав несовершеннолетних по региону Евгении Майоровой.
«Количество потерпевших от преступлений, связанных с сексуальным насилием — 350. Для сравнения, в 2023 году согласно данным ИЦ ГУ МВД России по Челябинской области, от преступлений сексуального характера пострадали 416 несовершеннолетних (в 2022 году — 374)», — говорится в докладе.
При этом от изнасилований пострадали 40 детей, от иных действий сексуального характера 190 детей. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста — 117 детей, от развратных действий — 69 детей. Таким образом, в 2024 году отмечается незначительное снижение числа преступлений, связанных с сексуальным насилием, совершенных в отношении несовершеннолетних, сказано в докладе.
При этом 350 детям, пострадавших от сексуального насилия, специализированная помощь была оказана в ЧОЦСЗ «Семья» 25 детям (в 2023 году — 20), в МКУ СО «Кризисный Центр» — 11 (в 2023 году — девять). Это соответствует 7% (в 2023 году) и 10% (в 2024 году) от фактической нуждаемости. При росте количества преступлений, связанных с сексуальным насилием, специализированная психологическая помощь жертвам этих преступлений все еще не может обеспечить запросы населения, говорится в документе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!