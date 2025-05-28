В Тюменской области средняя зарплата превысила 84 тысячи рублей

В Тюменской области среднемесячная зарплата в январе — феврале достигла 84 тысяч рублей. Такая информация указана в отчете Росстата.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в январе — феврале 2025 года — 84 852 рублей. В первом квартале 2024 года размер зарплаты составлял 77 175 рублей», — указано в отчете.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области самой высокооплачиваемой вакансией в апреле стала должность инженера релейной защиты и автоматики с заработной платой 276 тысяч рублей. В среднем, зарплата по вакансиям, заявленным работодателями в органы службы занятости региона, составила 49,7 тысячи рублей.
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