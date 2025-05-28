28 мая 2025

В Тюменской области средняя зарплата превысила 84 тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Годом ранее в первом квартале средняя зарплата составляла 77 тысяч
Годом ранее в первом квартале средняя зарплата составляла 77 тысяч Фото:

В Тюменской области среднемесячная зарплата в январе — феврале достигла 84 тысяч рублей. Такая информация указана в отчете Росстата. 

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в январе — феврале 2025 года — 84 852 рублей. В первом квартале 2024 года размер зарплаты составлял 77 175 рублей», — указано в отчете.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области самой высокооплачиваемой вакансией в апреле стала должность инженера релейной защиты и автоматики с заработной платой 276 тысяч рублей. В среднем, зарплата по вакансиям, заявленным работодателями в органы службы занятости региона, составила 49,7 тысячи рублей.

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В Тюменской области среднемесячная зарплата в январе — феврале достигла 84 тысяч рублей. Такая информация указана в отчете Росстата.  «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в январе — феврале 2025 года — 84 852 рублей. В первом квартале 2024 года размер зарплаты составлял 77 175 рублей», — указано в отчете. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области самой высокооплачиваемой вакансией в апреле стала должность инженера релейной защиты и автоматики с заработной платой 276 тысяч рублей. В среднем, зарплата по вакансиям, заявленным работодателями в органы службы занятости региона, составила 49,7 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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