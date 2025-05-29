«Ничем помочь нельзя»: Сергей Соседов рассказал о проблемах со здоровьем

Музыкальный критик Сергей Соседов в последнее время стал испытывать проблемы со здоровьем. Телеведущий признался корреспонденту URA.RU, что испытывает сильную слабость. Соседов заявил, что проблемы у него начались из-за того, что он никак не может поднять артериальное давление.
«У меня слабость в последнее время. Низкое давление очень. Я даже думаю, что оно у меня практически всю жизнь такое. А сейчас — практически постоянно. Я буквально сейчас измерил: 100 на 60. Низкое давление — очень неприятная штука. И самое главное, что его ничем нельзя поднять. Когда падает давление общее, атмосферное, и артериальное опускается. Например, недавно в Москве атмосферное давление держалось в районе 730 миллиметров ртутного столба. Это очень низкие показатели. И у меня в это время мое артериальное давление опустилось», — рассказал критик.
Соседов признался, что с этой проблемой обращался к врачам. Но медики лишь разводят руками, так как нормализовать артериальное давление очень непросто.
«Врачи говорят, что у меня астенический тип сложения и ничего сделать нельзя. Никаких средств, например, таблеток, повышающих давление, не существует. Врачи говорят: „Занимайтесь спортом умеренно — это повышает давление“. Еще советуют есть шоколад и побольше соленой пищи», — сообщил Соседов. Он предположил, что при низком давлении не хватает соли в организме. По его словам, врачи посоветовали ему больше пить воды.
Соседов отметил, что существует и альтернативные способы нормализации артериального давления, например, с помощью иглоукалывания или гирудотерапии. Но пока он к ним не прибегал.
Напомним, недавно Сергей Соседов рассказал о продолжении проекта «Суперстар!». По его словам, на сей раз в шоу будут соревноваться между собой вокально-инструментальные ансамбли и группы. При этом критик уверяет: список участников держат в строжайшем секрете: до старта съемок об участниках не рассказывали даже членам жюри.
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