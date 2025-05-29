Как строил бизнес-империю пермский миллиардер Репин с амбициями губернатора

Пермский миллиардер Репин стал совладельцем предприятия в ЛНР
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Александр Репин до сих пор является владельцем одного из крупнейших холдингов края
Александр Репин до сих пор является владельцем одного из крупнейших холдингов края Фото:

Владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» и миллиардер Александр Репин решил вернуться в строительный бизнес. Он будет возводить бетонный завод в ЛНР. В Перми в последние пять лет Репин почти не занимался строительством. Это направление бизнеса было им свернуто на фоне постоянных конфликтов миллиардера с краевыми и городскими властями. URA.RU решило вспомнить, как миллиардер создавал свою деловую империю, а также безуспешно пытался реализовать свои политические амбиции. 

Александр Репин во время службы в армии
Александр Репин во время службы в армии
Фото:

Детские годы и служба в армии

Александр Репин родился 1 ноября 1955 года в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области Казахской ССР. Воспитывался матерью. В 1962 году переехал в Пермь, где поступил во второй класс школы № 133 в Мотовилихинском районе. В 1973 году будущего миллиардера призвали в армию. За полгода он освоил военную специальность топографа-топогеодезиста, а потом на полтора года был отправлен в группу советских войск в Германию.

«Если в первые дни службы я считал, что эти два года будут для меня потерянным временем, то по окончанию понял, что многое приобрел. Два года общения в сугубо мужском коллективе дает возможность каждому увидеть на что он способен и какое место в жизни он может занимать. Именно в армии я увидел, что к моему мнению прислушиваются. Все два года в армии я испытывал внутреннюю гордость за то, что я полезен нашей стране», — вспоминал Александр Репин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Начало трудовой деятельности и первые миллионы

Трудовую деятельность будущий миллиардер начал в 1976 году с должности каменщика-огнеупорщика на Мотовилихинском заводе. В 1981 году получил высшее образование в Пермском Политехе по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Прошел путь до должности главного инженера строительно-монтажного управления УВД Пермского облисполкома. А в начале 90-х решил заняться бизнесом. Стал владельцем компании «Сатурн-Р». Тогда это было малое предприятие, которое занялось производством небольших крытых ангаров для нужд сельского хозяйства. Прибыль от их продажи постепенно снижалась и Репин переключился на торговлю липецкими холодильниками «Стинол».

«Мы были единственным продавцом «Стинол» в Перми. Но инфляция тогда была дикая. Поэтому придумали продавать холодильники в двухмесячную рассрочку. При покупке клиент отдает половину суммы, вторую половину платит во второй месяц, но уже с учетом инфляции», — рассказывал Александр Репин в интервью URA.RU. По его словам, за счет такого ноу-хау продажи выросли в 20 раз. А бизнесмен заработал свои первые миллионы. После этого начал торговать и другой бытовой техникой через сеть фирменных магазинов.

Бизнес по продаже автомобилей

В 1994 году Александр Репин решил заняться продажами автомобилей. Начинал с торговли машинами бренда «Москвич» столичного завода АЗЛК. А в 1996 году переключился на реализацию автомобилей шведской марки Volvo. Позже также стал торговать машинами французского бренда Renault. «Сатурн-Р» постепенно расширял сеть своих автосалонов и линейку брендов.

К 2020 году пермский дилер официально представлял 16 торговых марок в 28 автосалонах. После ввода антироссийских санкций со стороны Запада и ухода с рынка РФ многих автобрендов, «Сатурн-Р» сосредоточился на торговле машинами производителей из Китая. Также автосалоны Александра Репина активно занимаются продажами авто отечественного производства.

Строительный бизнес: от рассвета до заката

25-этажное здание ЖК «Сапфир» в центре Перми
25-этажное здание ЖК «Сапфир» в центре Перми
Фото:

С 2002 года холдинг «Сатурн-Р» развивает новое направление — строительство. Наиболее известные объекты, построенные компанией — пермские ТЦ «Алмаз» с парковкой на крыше, «Лайнер» и здание, где до недавнего времени располагался музей современного искусства. С 2003 по 2020 года «Сатурн-Р» построил в Перми более 500 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 25-этажное здание «Сапфир» рядом с коммунальным мостом. Оно до сих пор является одним из самых высоких в городе.

В 2018 году со строительным бизнесом миллиардера начали возникать проблемы. Причиной послужил конфликт, разгорающийся между Репиным, а также краевыми и городскими властями вокруг школы в строящемся компанией бизнесмена ЖК «Арсенал».

Школа в пермском ЖК «Арсенал»
Школа в пермском ЖК «Арсенал»
Фото:

 По соглашению, заключенному между Репиным, правительством Пермского края, мэрией Перми, «Сатурн-Р» должен был построить школу и безвозмездно передать ее городу. Взамен миллиардеру обещали преференции в виде повышения высотности для четвертой очереди его ЖК. Однако в договоре данное условие не прописали, в результате власти отказались увеличивать высотность зданий. Репина обязали отдать школу в собственность города через суд.

Позже у бизнесмена сорвались планы по застройке участка на Бахаревке. Но власти изменили Перми изменили функциональное зонирование для бывшего аэропорта Бахаревка, переведя его из зоны жилой застройки в зону нежилой. Александр Репин позже продал землю одному из пермских предпринимателей.

Что известно об Александре Репине
Что известно об Александре Репине
Фото:

Агробизнес, обыски и конфликт с краевым министерством

С 2006 года холдинг «Сатурн-Р» развивает еще одно направление — сельское хозяйство. Репин приобрел одно из старейших агропредприятий страны — колхоз «Россия» и назвал его ООО «Русь». Вскоре этот агрохолдинг стал лидером по производству молока в Пермском крае. Сейчас в арсенале агрохолдинга: собственные молочно — товарные фермы и молочный комбинат, мясные и колбасные цеха, пастбища и пасеки. Выручка предприятия в 2024 году составила более 1,6 млрд рублей.

В мае 2021 года доме Александра Репина прошли обыски. Владелец холдинга «Сатурн-Р» тогда заявил, что они проводились в рамках расследования уголовного дела гендиректора агрохолдинга «Русь», которого обвиняли в мошенничестве при строительстве фермы в Кунгурском районе. Агрохолдинг отстоял субсидию в 247 млн рублей, полученную в качестве возмещения части затрат на строительство фермы.

В 2023 году агрохолдинг пермского миллиардера победил в суде краевое минагро. ООО «Русь» выиграло иск к властям, отказавшим в выдаче субсидии для возмещения затрат на содержание поголовья рогатого скота. Речь о сумме в 15,6 млн рублей. Эти средства власти отказались выделять, сославшись на несоответствие сельхозпредприятия требованиям.

Политические амбиции

В 2005 году Александр Репин принимал участие в выборах мэра Перми. Во втором туре тогда победил единоросс Игорь Шубин, а Репин был исключен из «Единой России» за оказанную однопартийцу конкуренцию.

Ни одни выборы не прошли для Репина удачно
Ни одни выборы не прошли для Репина удачно
Фото:

В 2020 году миллиардер подал в краевой избирком документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы от «Справедливой России». В регистрации бизнесмену отказали, так как часть подписей муниципальных депутатов, отданных за Репина, посчитали недействительными. В ходе проверки выяснилось, что эти же люди отдали подписи за Дмитрия Махонина, который в итоге победил на выборах. Репин не согласился с отказом в регистрации и оспаривал его в суде. Но суд посчитал решение избиркома законным.

Сам Александр Репин в феврале 2023 года на одном из публичных мероприятий заявил, что рад тому, что в итоге не стал губернатором. «То, что меня не пропустили на выборы, на самом деле для пермяков огромное счастье. Посмотрите, какие федеральные деньги вкладываются в Пермский край. Уверяю вас, если бы, я победил, этих бы денег здесь не было. И плевать на то, что я хороший хозяйственник. Поэтому я считаю, что в жизни все произошло так, как должно быть», — сказал один из самых богатых бизнесменов Перми на мероприятии «Нетворкинг с миллионерами».

Общественная деятельность

Александр Репин входил в состав Координационного совета «Общественный народный фронт» Пермского края. В 2009 году возглавлял региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». С 2017 по 2020 год был членом Общественной палаты Пермского края.

Бизнесмен — лауреат Строгановской премии Пермского края 2019 года в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении». Возглавляет краевую федерацию самбо и занимался этим видом спорта, как и классической борьбой. В 2018 году предприятие под руководством Репина выступило генеральным спонсором Пермского международного марафона. URA.RU готово предоставить слово Александру Репину и другим лицам, упомянутым в публикации.

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Владелец пермского холдинга «Сатурн-Р» и миллиардер Александр Репин решил вернуться в строительный бизнес. Он будет возводить бетонный завод в ЛНР. В Перми в последние пять лет Репин почти не занимался строительством. Это направление бизнеса было им свернуто на фоне постоянных конфликтов миллиардера с краевыми и городскими властями. URA.RU решило вспомнить, как миллиардер создавал свою деловую империю, а также безуспешно пытался реализовать свои политические амбиции.  Детские годы и служба в армии Александр Репин родился 1 ноября 1955 года в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области Казахской ССР. Воспитывался матерью. В 1962 году переехал в Пермь, где поступил во второй класс школы № 133 в Мотовилихинском районе. В 1973 году будущего миллиардера призвали в армию. За полгода он освоил военную специальность топографа-топогеодезиста, а потом на полтора года был отправлен в группу советских войск в Германию. «Если в первые дни службы я считал, что эти два года будут для меня потерянным временем, то по окончанию понял, что многое приобрел. Два года общения в сугубо мужском коллективе дает возможность каждому увидеть на что он способен и какое место в жизни он может занимать. Именно в армии я увидел, что к моему мнению прислушиваются. Все два года в армии я испытывал внутреннюю гордость за то, что я полезен нашей стране», — вспоминал Александр Репин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Начало трудовой деятельности и первые миллионы Трудовую деятельность будущий миллиардер начал в 1976 году с должности каменщика-огнеупорщика на Мотовилихинском заводе. В 1981 году получил высшее образование в Пермском Политехе по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Прошел путь до должности главного инженера строительно-монтажного управления УВД Пермского облисполкома. А в начале 90-х решил заняться бизнесом. Стал владельцем компании «Сатурн-Р». Тогда это было малое предприятие, которое занялось производством небольших крытых ангаров для нужд сельского хозяйства. Прибыль от их продажи постепенно снижалась и Репин переключился на торговлю липецкими холодильниками «Стинол». Бизнес по продаже автомобилей В 1994 году Александр Репин решил заняться продажами автомобилей. Начинал с торговли машинами бренда «Москвич» столичного завода АЗЛК. А в 1996 году переключился на реализацию автомобилей шведской марки Volvo. Позже также стал торговать машинами французского бренда Renault. «Сатурн-Р» постепенно расширял сеть своих автосалонов и линейку брендов. К 2020 году пермский дилер официально представлял 16 торговых марок в 28 автосалонах. После ввода антироссийских санкций со стороны Запада и ухода с рынка РФ многих автобрендов, «Сатурн-Р» сосредоточился на торговле машинами производителей из Китая. Также автосалоны Александра Репина активно занимаются продажами авто отечественного производства. Строительный бизнес: от рассвета до заката С 2002 года холдинг «Сатурн-Р» развивает новое направление — строительство. Наиболее известные объекты, построенные компанией — пермские ТЦ «Алмаз» с парковкой на крыше, «Лайнер» и здание, где до недавнего времени располагался музей современного искусства. С 2003 по 2020 года «Сатурн-Р» построил в Перми более 500 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 25-этажное здание «Сапфир» рядом с коммунальным мостом. Оно до сих пор является одним из самых высоких в городе. В 2018 году со строительным бизнесом миллиардера начали возникать проблемы. Причиной послужил конфликт, разгорающийся между Репиным, а также краевыми и городскими властями вокруг школы в строящемся компанией бизнесмена ЖК «Арсенал».  По соглашению, заключенному между Репиным, правительством Пермского края, мэрией Перми, «Сатурн-Р» должен был построить школу и безвозмездно передать ее городу. Взамен миллиардеру обещали преференции в виде повышения высотности для четвертой очереди его ЖК. Однако в договоре данное условие не прописали, в результате власти отказались увеличивать высотность зданий. Репина обязали отдать школу в собственность города через суд. Позже у бизнесмена сорвались планы по застройке участка на Бахаревке. Но власти изменили Перми изменили функциональное зонирование для бывшего аэропорта Бахаревка, переведя его из зоны жилой застройки в зону нежилой. Александр Репин позже продал землю одному из пермских предпринимателей. Агробизнес, обыски и конфликт с краевым министерством С 2006 года холдинг «Сатурн-Р» развивает еще одно направление — сельское хозяйство. Репин приобрел одно из старейших агропредприятий страны — колхоз «Россия» и назвал его ООО «Русь». Вскоре этот агрохолдинг стал лидером по производству молока в Пермском крае. Сейчас в арсенале агрохолдинга: собственные молочно — товарные фермы и молочный комбинат, мясные и колбасные цеха, пастбища и пасеки. Выручка предприятия в 2024 году составила более 1,6 млрд рублей. В мае 2021 года доме Александра Репина прошли обыски. Владелец холдинга «Сатурн-Р» тогда заявил, что они проводились в рамках расследования уголовного дела гендиректора агрохолдинга «Русь», которого обвиняли в мошенничестве при строительстве фермы в Кунгурском районе. Агрохолдинг отстоял субсидию в 247 млн рублей, полученную в качестве возмещения части затрат на строительство фермы. В 2023 году агрохолдинг пермского миллиардера победил в суде краевое минагро. ООО «Русь» выиграло иск к властям, отказавшим в выдаче субсидии для возмещения затрат на содержание поголовья рогатого скота. Речь о сумме в 15,6 млн рублей. Эти средства власти отказались выделять, сославшись на несоответствие сельхозпредприятия требованиям. Политические амбиции В 2005 году Александр Репин принимал участие в выборах мэра Перми. Во втором туре тогда победил единоросс Игорь Шубин, а Репин был исключен из «Единой России» за оказанную однопартийцу конкуренцию. В 2020 году миллиардер подал в краевой избирком документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы от «Справедливой России». В регистрации бизнесмену отказали, так как часть подписей муниципальных депутатов, отданных за Репина, посчитали недействительными. В ходе проверки выяснилось, что эти же люди отдали подписи за Дмитрия Махонина, который в итоге победил на выборах. Репин не согласился с отказом в регистрации и оспаривал его в суде. Но суд посчитал решение избиркома законным. Общественная деятельность Александр Репин входил в состав Координационного совета «Общественный народный фронт» Пермского края. В 2009 году возглавлял региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». С 2017 по 2020 год был членом Общественной палаты Пермского края. Бизнесмен — лауреат Строгановской премии Пермского края 2019 года в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении». Возглавляет краевую федерацию самбо и занимался этим видом спорта, как и классической борьбой. В 2018 году предприятие под руководством Репина выступило генеральным спонсором Пермского международного марафона. URA.RU готово предоставить слово Александру Репину и другим лицам, упомянутым в публикации.
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