Обломки украинского дрона рухнули на жилой дом в Москве: что происходит на месте ЧП

Экстренные службы устраняют последствия падения осколков дрона
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Из-за угрозы атак Росавиация ввела ограничения на взлеты и посадки в аэропорту Внуково
Из-за угрозы атак Росавиация ввела ограничения на взлеты и посадки в аэропорту Внуково Фото:

Ночью московские ПВО сбили три беспилотника ВСУ над столицей. Обломки упали в Одинцово, Апрелевку и Звенигород, а также на юго-запад Москвы. Часть дрона повредила фасад дома и окна в ЖК «Миракс Парк». 

Московские силовики оцепили территорию, чтобы экстренные службы устранили последствия падения БПЛА. Также вводились ограничения на полеты в аэропорте Внуково. Что происходит на месте происшествия в ЖК — в фотоматериале URA.RU.

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Ночью московские ПВО сбили три беспилотника ВСУ над столицей. Обломки упали в Одинцово, Апрелевку и Звенигород, а также на юго-запад Москвы. Часть дрона повредила фасад дома и окна в ЖК «Миракс Парк».  Московские силовики оцепили территорию, чтобы экстренные службы устранили последствия падения БПЛА. Также вводились ограничения на полеты в аэропорте Внуково. Что происходит на месте происшествия в ЖК — в фотоматериале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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