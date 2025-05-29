Обломки украинского дрона рухнули на жилой дом в Москве: что происходит на месте ЧП

Из-за угрозы атак Росавиация ввела ограничения на взлеты и посадки в аэропорту Внуково
Ночью московские ПВО сбили три беспилотника ВСУ над столицей. Обломки упали в Одинцово, Апрелевку и Звенигород, а также на юго-запад Москвы. Часть дрона повредила фасад дома и окна в ЖК «Миракс Парк».
Московские силовики оцепили территорию, чтобы экстренные службы устранили последствия падения БПЛА. Также вводились ограничения на полеты в аэропорте Внуково. Что происходит на месте происшествия в ЖК — в фотоматериале URA.RU.
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