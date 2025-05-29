Челябинская область направит 100 миллионов рублей на национальную политику

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Текслер принял участие в окружном семинаре-совещании по вопросам национальной политики
Текслер принял участие в окружном семинаре-совещании по вопросам национальной политики Фото:

Основным инструментом реализации национальной политики в Челябинской области является региональная госпрограмма, финансирование которой в этом году превысит 100 миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер. 

«Основным инструментом реализации национальной политики в регионе является областная госпрограмма. Мы ее постоянно расширяем, совершенствуем, увеличиваем количество направлений и, соответственно, финансирование. В текущем году, в том числе благодаря субсидии федерального бюджета объем финансирования превысил 100 миллионов рублей», — сообщил Текслер на окружном семинаре-совещании по вопросам государственной национальной политики в Магнитогорске. Совещание проходит при участии заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги. 

Текслер отметил, что для повышения эффективности, программы реализации нацполитики разработаны в каждом муниципалитете региона. Улучшается также кадровое обеспечение реализации нацполитики на региональном и муниципальном уровнях. Текслер отметил успешное начало пилотного проекта по созданию Центра адаптации иностранных граждан. Специальный курс прослушали уже более 2000 иностранных граждан. 

Жога ранее заявил о недопустимости привилегий для мигрантов в получении социальных благ. Иностранных граждан важно интегрировать в российское общество, что население могло комфортно жить и развиваться. При этом, в условиях спецоперации единство многонационального российского народа имеет особо важное значение для безопасности страны, отметил полпред. 

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Основным инструментом реализации национальной политики в Челябинской области является региональная госпрограмма, финансирование которой в этом году превысит 100 миллионов рублей. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.  «Основным инструментом реализации национальной политики в регионе является областная госпрограмма. Мы ее постоянно расширяем, совершенствуем, увеличиваем количество направлений и, соответственно, финансирование. В текущем году, в том числе благодаря субсидии федерального бюджета объем финансирования превысил 100 миллионов рублей», — сообщил Текслер на окружном семинаре-совещании по вопросам государственной национальной политики в Магнитогорске. Совещание проходит при участии заместителя руководителя администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги.  Текслер отметил, что для повышения эффективности, программы реализации нацполитики разработаны в каждом муниципалитете региона. Улучшается также кадровое обеспечение реализации нацполитики на региональном и муниципальном уровнях. Текслер отметил успешное начало пилотного проекта по созданию Центра адаптации иностранных граждан. Специальный курс прослушали уже более 2000 иностранных граждан.  Жога ранее заявил о недопустимости привилегий для мигрантов в получении социальных благ. Иностранных граждан важно интегрировать в российское общество, что население могло комфортно жить и развиваться. При этом, в условиях спецоперации единство многонационального российского народа имеет особо важное значение для безопасности страны, отметил полпред. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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