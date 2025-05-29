Полпред в УрФО Жога: недопустимы привилегии для мигрантов в получении соцблаг

Для улучшения межнациональных отношений в России, в том числе в Уральском федеральном округе (УрФО), необходима интеграция мигрантов в общество, чего сейчас практически не происходит. При этом недопустимо предоставлять им привилегии в получении социальных благ, заявил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.
«Зачастую они (мигранты — прим. URA.RU) живут и работают среди своих земляков, процесс естественной интеграции в российское общество не происходит. Будем менять ситуацию. Ни в коем случае недопустимо предоставлять привилегии для мигрантов в получении социальных благ», — отметил Жога во время совещания по реализации Стратегии национальной политики с участием замруководителя администрации президента Магомедсалама Магомедова. Слова Жоги цитирует пресс-служба полпредства в telegram-канале.
По итогам 2024 года в УрФО только 66,5% жителей положительно оценивают состояние межнациональных отношений. Одна из причин — недостаточная адаптация приезжих к жизни в России. Ситуацию важно изменить, чтобы население могло комфортно жить и развиваться.
Агентство по делам национальностей уже разработало адаптационный курс для мигрантов. В Челябинской области реализован пилотный проект — это Центр адаптации мигрантов. Эффективность его работы планируется оценить до конца года, а далее внедрить во всех регионах УрФО.
Ответственность работодателей за трудовых мигрантов — другой важный аспект интеграции. Организации, где работают иностранцы, должны содействовать тому, чтобы работники понимали основы миграционного и трудового законодательства. Отдельно Жога подчеркнул недопустимость раздувания национальной темы в СМИ.
В условиях СВО единство многонационального российского народа имеет особо важное значение для безопасности России. «Наши противники делают ставку на раскол общества, но у них ничего не получится», — отметил Жога. Работы много, но регионы Урала справятся с поставленными задачами, добавил полпред.
Между правительством Челябинской области и «Домом народов России» ранее было подписано соглашение о сотрудничестве для укрепления гражданского мира. Подписание документа прошло в Магнитогорске, передает корреспондент URA.RU.
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