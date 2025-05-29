Лавров в Перми заявил о важности подключения новых регионов к международным проектам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил необходимость активного содействия развитию внешних связей Крыма, Севастополя и новых российских регионов на заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству в Перми. Он подчеркнул важность подключения их к международным проектам, передает корреспондент URA.RU.
«Хотел бы обратить отдельное внимание на важность общих усилий по содействию развитию внешних связей Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, их подключению к международным проектам. Главное в этой работе — суть, а формы подключения могут быть самыми разными, гибкими», — отметил Лавров.
По словам Лаврова, федеральный центр не должен навязывать регионам универсальные схемы работы с зарубежными партнерами. Он отметил, что руководство и деловые круги на местах лучше понимают свои потребности в международной кооперации. «Представители субъектов должны определять оптимальные способы и пути достижения поставленных целей, а центр будет всячески помогать. Разумеется, это должно делаться, как и происходит сейчас, в полном соответствии с единым внешнеполитическим курсом, который утвержден президентом», — добавил он.
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