Златоустовский горсуд Челябинской области 29 мая отправил под домашний арест директора крупнейшей управляющей компании «ЗлатСитиСервис» Сергея Белоглазова, планировавшего стать депутатом горсобрания. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала суда, его ограничили в общении с бывшей женой, с которой он даже после развода живет в одном доме.
«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании Белоглазову меру пресечения в виде содержания под стражей. Избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, то есть до 27 июля 2025 года», — зачитала решение судья Анна Карандашова.
На Белоглазова наложили ряд ограничений. Ему запретили выходить из дома, пользоваться интернетом и мобильной связью. Общаться он может только с адвокатом, следователем, сотрудниками экстренных служб и близкими родственниками. Бывшая жена, хоть и живет вместе с ним, таким родственником не является. Поэтому общаться с ней ему запрещено.
При установлении личности Белоглазова стало известно, что он имеет среднее-специальное образование, был женат (сейчас в разводе), имеет троих детей (младшему из которых семь лет). В армии Белоглазов не служил (по состоянию здоровья). К материалам были приложены положительные характеристики, благодарности и почетные грамоты в отношении директора управляйки. Также из материалов дела следует, что уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ в отношении Белоглазова было возбуждено 22 мая. 28 мая ему было предъявлено обвинение.
Следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По его мнению, Белоглазов может скрыться от следствия и суда или предпринять попытки помешать расследованию: надавить на свидетелей, уничтожить ранее не обнаруженные доказательства. Он указал, что директор Белоглазов обвиняется в совершении тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Адвокат Белоглазова, в свою очередь, заявил, что оснований для избрания самой суровой меры пресечения нет. Доводы следствия, по его мнению, ничем не подкреплены. По его словам, сейчас в Арбитражном суде ведутся споры по долгам с ресурсниками, и пока нет ни одного вступившего в силу решения. Он просил суд отправить своего подзащитного под подписку о невыезде. При этом отмечая, что данная статья предусматривает также выход под залог от 500 тысяч рублей. Эту сумму Белоглазову помогут собрать близкие и знакомые. В течение пары часов они готовы внести деньги в качестве меры пресечения.
По данным URA.RU, допрос Белоглазова после задержания шел четыре часа. Своей вины он не признал. Объяснил претензии незнанием коммунальной сферы.
На Белоглазова вышли после проверки прокуратуры. Сотрудники полиции задержали его. Предварительно, он попался на фиктивных контрактах. Следствие считает, что директор управляйки подписал несколько договор с ИП Григорьева А.В. на выполнение работ. При этом контракты и деньги за их выполнение были переданы фирме, чьим владельцем является сам Белоглазов. Работы же выполнены не были. Также менеджера заподозрили в хищении средств со счета УК, который пополнялся за счет местных жителей.
При этом в УК «ЗлатСитиСервис» объяснили случившееся деятельностью конкурентов, направленной на подрыв авторитета компании. Якобы они давно распространяли негативные слухи про управляйку и ее руководителя. Именно конкуренты воспользовались случаем, чтобы дискредитировать Белоглазова.
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