«Обогатился за счет жителей и обобрал УК»: подробности дела в отношении главы управкомпании Златоуста

Главу «ЗлатСитиСервис» Белоглазова обвиняют в присвоении и растрате
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Сергея Белоглазова обвиняют по двум статьям УК РФ
Сергея Белоглазова обвиняют по двум статьям УК РФ Фото:

Задержанный директор крупнейшей управкомпании Златоуста (Челябинская область) «ЗлатСитиСервис» Сергей Белоглазов, по версии следствия, обогатился за счет местных жителей. Также он попался при растрате имущества компании. Подробности уголовного дела — в материале URA.RU.

Выдуманные контракты

По данным URA.RU, управкомпания была связана с ИП Григорьева А.В. Ей отдавали контракты по строительно-монтажным, сантехническим и иным работам. При этом одновременно с этим работы и деньги за их выполнение передавались в ИП, владельцем которой является сам Белоглазов. То есть, по версии следствия, директор передавал деньги из управкомпании самому себе.

Выяснилось, что некоторые контракты были выдуманными. Например, промывка системы отопления в феврале. Якобы все делалось лишь бы вывести деньги.

Опустошил счет управкомпании

У управкомпании есть специальный счет, куда жители зачисляют деньги. К этому счету привязана карта. Ее то, по мнению следствия, и потрошил Белоглазов. За 2024 год он опустошил счет примерно на 1 млн рублей. При этом операции не были обозначены в кассовой книге.

Многомиллионный ущерб

Всего за 2024 год Белоглазов, по предварительным данным, незаконно получил свыше 23 млн рублей. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Проверка и задержание

Выйти на Белоглазова смогли сотрудники прокуратуры. Результаты проверки были переданы в полицию. Директора управляйки задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). Вскоре ему должны избрать меру пресечения.

Происки конкурентов

В управляющей компании URA.RU объяснили случившееся происками конкурентов. Якобы они постоянно распространяли негативные слухи про «ЗлатСитиСервис». Именно конкуренты воспользовались случаем, чтобы дискредитировать Белоглазова.

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Задержанный директор крупнейшей управкомпании Златоуста (Челябинская область) «ЗлатСитиСервис» Сергей Белоглазов, по версии следствия, обогатился за счет местных жителей. Также он попался при растрате имущества компании. Подробности уголовного дела — в материале URA.RU. Выдуманные контракты По данным URA.RU, управкомпания была связана с ИП Григорьева А.В. Ей отдавали контракты по строительно-монтажным, сантехническим и иным работам. При этом одновременно с этим работы и деньги за их выполнение передавались в ИП, владельцем которой является сам Белоглазов. То есть, по версии следствия, директор передавал деньги из управкомпании самому себе. Выяснилось, что некоторые контракты были выдуманными. Например, промывка системы отопления в феврале. Якобы все делалось лишь бы вывести деньги. Опустошил счет управкомпании У управкомпании есть специальный счет, куда жители зачисляют деньги. К этому счету привязана карта. Ее то, по мнению следствия, и потрошил Белоглазов. За 2024 год он опустошил счет примерно на 1 млн рублей. При этом операции не были обозначены в кассовой книге. Многомиллионный ущерб Всего за 2024 год Белоглазов, по предварительным данным, незаконно получил свыше 23 млн рублей. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению. Проверка и задержание Выйти на Белоглазова смогли сотрудники прокуратуры. Результаты проверки были переданы в полицию. Директора управляйки задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). Вскоре ему должны избрать меру пресечения. Происки конкурентов В управляющей компании URA.RU объяснили случившееся происками конкурентов. Якобы они постоянно распространяли негативные слухи про «ЗлатСитиСервис». Именно конкуренты воспользовались случаем, чтобы дискредитировать Белоглазова.
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