Задержанный директор крупнейшей управкомпании Златоуста (Челябинская область) «ЗлатСитиСервис» Сергей Белоглазов, по версии следствия, обогатился за счет местных жителей. Также он попался при растрате имущества компании. Подробности уголовного дела — в материале URA.RU.
Выдуманные контракты
По данным URA.RU, управкомпания была связана с ИП Григорьева А.В. Ей отдавали контракты по строительно-монтажным, сантехническим и иным работам. При этом одновременно с этим работы и деньги за их выполнение передавались в ИП, владельцем которой является сам Белоглазов. То есть, по версии следствия, директор передавал деньги из управкомпании самому себе.
Выяснилось, что некоторые контракты были выдуманными. Например, промывка системы отопления в феврале. Якобы все делалось лишь бы вывести деньги.
Опустошил счет управкомпании
У управкомпании есть специальный счет, куда жители зачисляют деньги. К этому счету привязана карта. Ее то, по мнению следствия, и потрошил Белоглазов. За 2024 год он опустошил счет примерно на 1 млн рублей. При этом операции не были обозначены в кассовой книге.
Многомиллионный ущерб
Всего за 2024 год Белоглазов, по предварительным данным, незаконно получил свыше 23 млн рублей. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.
Проверка и задержание
Выйти на Белоглазова смогли сотрудники прокуратуры. Результаты проверки были переданы в полицию. Директора управляйки задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере). Вскоре ему должны избрать меру пресечения.
Происки конкурентов
В управляющей компании URA.RU объяснили случившееся происками конкурентов. Якобы они постоянно распространяли негативные слухи про «ЗлатСитиСервис». Именно конкуренты воспользовались случаем, чтобы дискредитировать Белоглазова.
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