Силовики задержали победителя праймериз в Златоусте

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники полиции задержали директора крупнейшей управляющей компании «ЗлатСитиСервис» и победителя праймериз Сергея Белоглазова. Его обвинили в присвоении и растрате, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Предварительно установлено, что руководитель управляющей компании, получая от собственников жилых помещений многоквартирных домов деньги для оплаты услуг ресурсноснабжающих организаций и общедомовые нужды, в период с сентября 2023 года по май 2025 года путем растраты совершил хищение около 19,5 млн рублей. Причиненный ущерб является особо крупным размером», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Противоправную деятельность выявили сотрудники прокуратуры и оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Златоустовскому городскому округу. Следственный комитет возбудил в отношении Белоглазова уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере).
«В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения», — отметили в пресс-службе СКР по региону.
URA.RU связалось с пресс-службой «ЗлатСитиСервис». Там сообщили, что конкурирующие компании давно распространяли негативные слухи про самую крупную управляющую компанию города. Не скрывали желания с ней расправиться.
«После того как директор пошел на выборы от партии „Единая Россия“ и выиграл праймериз, о чем сообщили в понедельник 26 мая, зафиксировав официально на сайте партии, конкуренты воспользовались моментом, чтобы дискредитировать авторитетного руководителя, которого поддержали горожане. „, — добавили в пресс-службе компании.
Ранее силовики уже приходили с обыском в компанию. Проверка тогда закончилась, поскольку нарушений законодательства не выявили.
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