В трети проверенных автобусов Челябинска не работают кондиционеры

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Директору службы движения дали неделю на устранение нарушений, сообщил Егоров
Директору службы движения дали неделю на устранение нарушений, сообщил Егоров Фото:

Треть автобусов в Челябинске, проверенных замминистра транспорта региона Александром Егором, работают на маршрутах с выключенными кондиционерами. На службу организации движения будут наложены штрафы, сообщил Егоров.

«От читателей вчера было много жалоб именно на большие автобусы. Проехали с директором предприятия на 15 разных автобусах по маршрутам 1, 2, 4, 18, 64 и других. Кондиционеры не работают практически в трети случаев! Безобразие, такого быть не должно», — заключил Егоров в своем telegram-канале.

Проверка также выявила сломанные поручни и сиденья, отсутствие молоточков и нарушения в дизайн-коде. Нарушения директора службы обязали устранить в течение недели, однако штрафы все равно будут выставлены.

«Министерство весной проводило несколько совещаний со всеми перевозчиками, использующими новую технику, о готовности к летнему сезону. В итоге перевозчики отрапортовали, что все кондиционеры готовы. Но мы с пассажирами видим обратную ситуацию», — заявил Егоров.

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Треть автобусов в Челябинске, проверенных замминистра транспорта региона Александром Егором, работают на маршрутах с выключенными кондиционерами. На службу организации движения будут наложены штрафы, сообщил Егоров. «От читателей вчера было много жалоб именно на большие автобусы. Проехали с директором предприятия на 15 разных автобусах по маршрутам 1, 2, 4, 18, 64 и других. Кондиционеры не работают практически в трети случаев! Безобразие, такого быть не должно», — заключил Егоров в своем telegram-канале. Проверка также выявила сломанные поручни и сиденья, отсутствие молоточков и нарушения в дизайн-коде. Нарушения директора службы обязали устранить в течение недели, однако штрафы все равно будут выставлены. «Министерство весной проводило несколько совещаний со всеми перевозчиками, использующими новую технику, о готовности к летнему сезону. В итоге перевозчики отрапортовали, что все кондиционеры готовы. Но мы с пассажирами видим обратную ситуацию», — заявил Егоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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