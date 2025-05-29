В трети проверенных автобусов Челябинска не работают кондиционеры

Треть автобусов в Челябинске, проверенных замминистра транспорта региона Александром Егором, работают на маршрутах с выключенными кондиционерами. На службу организации движения будут наложены штрафы, сообщил Егоров.
«От читателей вчера было много жалоб именно на большие автобусы. Проехали с директором предприятия на 15 разных автобусах по маршрутам 1, 2, 4, 18, 64 и других. Кондиционеры не работают практически в трети случаев! Безобразие, такого быть не должно», — заключил Егоров в своем telegram-канале.
Проверка также выявила сломанные поручни и сиденья, отсутствие молоточков и нарушения в дизайн-коде. Нарушения директора службы обязали устранить в течение недели, однако штрафы все равно будут выставлены.
«Министерство весной проводило несколько совещаний со всеми перевозчиками, использующими новую технику, о готовности к летнему сезону. В итоге перевозчики отрапортовали, что все кондиционеры готовы. Но мы с пассажирами видим обратную ситуацию», — заявил Егоров.
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