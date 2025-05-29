В Перми пройдет серия экскурсий по кладбищам

Пермский краеведческий музей запускает мемориальный проект «Сильнее забвения только память». Это серия экскурсий по городским некрополям, где захоронены основатели музея и сотрудники, которые внесли большой вклад в развитие учреждения.
«Пермский краеведческий музей в 2025 году отмечает 135-летие и вспоминает тех, кто посвятил ему свою жизнь. С июня по сентябрь музей совместно с пермскими краеведами и исследователями организует исторические экскурсии по городским некрополям, рассказывает об отцах-основателях крупнейшего и старейшего музея Пермского края, о сотрудниках, внесших значительный вклад в становление и развитие музейного дела», — рассказали URA.RU организаторы познавательных прогулок.
Экскурсии пройдут на Егошихинском кладбище, где сохранилась могила Павла Серебренникова, который возглавлял музей с 1899 по 1909 год; на Южном — где захоронен Борис Назаровский, благодаря усилиям которого музейная коллекция пермского звериного стиля превратилась в бренд Перми и Пермского края. На Архиерейском кладбище покоится Николай Новокрещенных — краевед и общественный деятель, по праву считающийся одним из основателей Пермского музея. Найденные им предметы положили начало археологической коллекции музея. На Северном кладбище также есть могилы директоров музея, известных археологов, художников и других сотрудников музея.
Первая экскурсия состоится 4 июня на Егошихинском кладбище. Это будет не просто прогулка, но субботник и мастер-класс по основным принципам консервации надгробных памятников. Участие бесплатное, но по обязательной регистрации.
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