Портнов за несколько дней до смерти встречался с Зеленским и главой ГБР

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Перед смертью Портнов виделся с Зеленским и с людьми из его окружения
Перед смертью Портнов виделся с Зеленским и с людьми из его окружения Фото:
новость из сюжета
В Испании застрелен экс-советник Януковича Андрей Портнов

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов за несколько дней до своей гибели встречался в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, директором Государственного бюро расследований (ГБР) Алексеем Сухачевым и другими высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам.

«Во время этого визита Портнов встречался с топовыми чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов, в частности, с заместителем руководителя офиса президента Олегом Татаровым и директором ГБР Алексеем Сухачевым», — уточнил источник «Украинской правды». В частности, издание "Цензор.Нет" писало, что Портнов также виделся с Зеленским, с главой и заместителем его офиса Андреем Ермаком и Олегом Татаровым. В то же время, по данным портала "Информатор", политик в том числе встречался с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом.

Андрей Портнов был застрелен 21 мая в пригороде Посуэло-де-Аларкон рядом с «Американской школой Мадрида», когда отвозил своих детей. Испанские власти отказались создавать совместную следственную группу с Украиной. Некоторые украинские политики не исключили причастность украинских спецслужб к убийству политика. По данным «РИА Новости», с апреля 2015 года имя Портнова фигурировало в базе «Миротворец», где ему вменялись государственная измена, призывы к насилию против украинцев, подрыв суверенитета и нарушение законодательства о гражданстве, пишет "Ридус".

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Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов за несколько дней до своей гибели встречался в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, директором Государственного бюро расследований (ГБР) Алексеем Сухачевым и другими высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам. «Во время этого визита Портнов встречался с топовыми чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов, в частности, с заместителем руководителя офиса президента Олегом Татаровым и директором ГБР Алексеем Сухачевым», — уточнил источник «Украинской правды». В частности, издание "Цензор.Нет" писало, что Портнов также виделся с Зеленским, с главой и заместителем его офиса Андреем Ермаком и Олегом Татаровым. В то же время, по данным портала "Информатор", политик в том числе встречался с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом. Андрей Портнов был застрелен 21 мая в пригороде Посуэло-де-Аларкон рядом с «Американской школой Мадрида», когда отвозил своих детей. Испанские власти отказались создавать совместную следственную группу с Украиной. Некоторые украинские политики не исключили причастность украинских спецслужб к убийству политика. По данным «РИА Новости», с апреля 2015 года имя Портнова фигурировало в базе «Миротворец», где ему вменялись государственная измена, призывы к насилию против украинцев, подрыв суверенитета и нарушение законодательства о гражданстве, пишет "Ридус".
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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