Портнов за несколько дней до смерти встречался с Зеленским и главой ГБР

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов за несколько дней до своей гибели встречался в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, директором Государственного бюро расследований (ГБР) Алексеем Сухачевым и другими высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам.
«Во время этого визита Портнов встречался с топовыми чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов, в частности, с заместителем руководителя офиса президента Олегом Татаровым и директором ГБР Алексеем Сухачевым», — уточнил источник «Украинской правды». В частности, издание "Цензор.Нет" писало, что Портнов также виделся с Зеленским, с главой и заместителем его офиса Андреем Ермаком и Олегом Татаровым. В то же время, по данным портала "Информатор", политик в том числе встречался с директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семеном Кривоносом.
Андрей Портнов был застрелен 21 мая в пригороде Посуэло-де-Аларкон рядом с «Американской школой Мадрида», когда отвозил своих детей. Испанские власти отказались создавать совместную следственную группу с Украиной. Некоторые украинские политики не исключили причастность украинских спецслужб к убийству политика. По данным «РИА Новости», с апреля 2015 года имя Портнова фигурировало в базе «Миротворец», где ему вменялись государственная измена, призывы к насилию против украинцев, подрыв суверенитета и нарушение законодательства о гражданстве, пишет "Ридус".
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