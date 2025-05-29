Путин назвал причину, по которой в Перми проходит мероприятие международного масштаба

В пермском КДЦ началось пленарное заседание Международных общественно-политических слушаний о формировании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов зачитал приветствие от президента РФ Владимира Путина.
«Приветствую вас по случаю открытия первых Международных общественно-политических слушаний о формировании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Символично, что это мероприятие проходит в Перми. У самой границы Европы и Азии. Геополитическая роль Евразии исключительно велика — здесь проживет более 70% человечества. Суть инициативы — безопасность каждого государства Евразии должна быть гарантирована, не в ущерб другим странам», — процитировал Климов слова Путина.
В мероприятии также принимает участие глава МИД России Сергей Лавров. И представители десятков стран мира.
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