Путин назвал причину, по которой в Перми проходит мероприятие международного масштаба

В Перми начались первые Международные общественно-политические слушания
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В мероприятии также принимает участие глава МИД России Сергей Лавров. И представители десятков стран мира
В мероприятии также принимает участие глава МИД России Сергей Лавров. И представители десятков стран мира Фото:

В пермском КДЦ началось пленарное заседание Международных общественно-политических слушаний о формировании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов зачитал приветствие от президента РФ Владимира Путина. 

«Приветствую вас по случаю открытия первых Международных общественно-политических слушаний о формировании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Символично, что это мероприятие проходит в Перми. У самой границы Европы и Азии. Геополитическая роль Евразии исключительно велика — здесь проживет более 70% человечества. Суть инициативы — безопасность каждого государства Евразии должна быть гарантирована, не в ущерб другим странам», — процитировал Климов слова Путина. 

В мероприятии также принимает участие глава МИД России Сергей Лавров. И представители десятков стран мира. 

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В пермском КДЦ началось пленарное заседание Международных общественно-политических слушаний о формировании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов зачитал приветствие от президента РФ Владимира Путина.  «Приветствую вас по случаю открытия первых Международных общественно-политических слушаний о формировании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества. Символично, что это мероприятие проходит в Перми. У самой границы Европы и Азии. Геополитическая роль Евразии исключительно велика — здесь проживет более 70% человечества. Суть инициативы — безопасность каждого государства Евразии должна быть гарантирована, не в ущерб другим странам», — процитировал Климов слова Путина.  В мероприятии также принимает участие глава МИД России Сергей Лавров. И представители десятков стран мира. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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