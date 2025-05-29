В Челябинске водители маршруток нашли лазейку, как не включать кондиционеры

В Челябинске водители маршрутных такси нашли способ не включать кондиционеры во время рейса. Как сообщил URA.RU источник, близкий к сотрудникам транспорта, часть водителей включает кондиционеры в автобусах за две остановки до конечной станции.
«Некоторые включают кондиционер за две остановки до конечной станции. Так снижают траты на топливо. Основную часть пути в салоне открыты окна», — поделился с URA.RU источник.
Накануне жители массово жаловались на выключенные кондиционеры в общественном транспорте. Александр Егоров отправился с проверкой по большим автобусам совместно с директором службы организации движения. В трети из проверенного транспорта не работали кондиционеры.
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