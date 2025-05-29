В Челябинске водители маршруток нашли лазейку, как не включать кондиционеры

Челябинцы продолжают массово жаловаться на выключенные кондиционеры
© Служба новостей «URA.RU»
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В маршрутных такси Челябинска жалуются на выключенные кондиционеры
В маршрутных такси Челябинска жалуются на выключенные кондиционеры Фото:

В Челябинске водители маршрутных такси нашли способ не включать кондиционеры во время рейса. Как сообщил URA.RU источник, близкий к сотрудникам транспорта, часть водителей включает кондиционеры в автобусах за две остановки до конечной станции.

«Некоторые включают кондиционер за две остановки до конечной станции. Так снижают траты на топливо. Основную часть пути в салоне открыты окна», — поделился с URA.RU источник.

Накануне жители массово жаловались на выключенные кондиционеры в общественном транспорте. Александр Егоров отправился с проверкой по большим автобусам совместно с директором службы организации движения. В трети из проверенного транспорта не работали кондиционеры.

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В Челябинске водители маршрутных такси нашли способ не включать кондиционеры во время рейса. Как сообщил URA.RU источник, близкий к сотрудникам транспорта, часть водителей включает кондиционеры в автобусах за две остановки до конечной станции. «Некоторые включают кондиционер за две остановки до конечной станции. Так снижают траты на топливо. Основную часть пути в салоне открыты окна», — поделился с URA.RU источник. Накануне жители массово жаловались на выключенные кондиционеры в общественном транспорте. Александр Егоров отправился с проверкой по большим автобусам совместно с директором службы организации движения. В трети из проверенного транспорта не работали кондиционеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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