СКР, МВД и ФСБ провели масштабную операцию в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали членов ОПГ, организовавших незаконную миграцию

29 мая 2025 в 17:23 Размер текста - 17 +

В ходе операции задержано девять подозреваемых (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники СКР, МВД и ФСБ задержали девять человек, обвиняемых в организации незаконной миграции. Подробности масштабной операции URA.RU рассказали официальные представители региональных силовых ведомств. По словам начальника областного СУ СК Богдана Францишко, против фигурантов возбуждены дела по статьям об организации незаконного пребывания иностранцев в РФ, фиктивной постановке мигрантов на учет и злоупотреблении должностными полномочиями. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Силовики считают, что прошлой осенью 41-летний уроженец среднеазиатской республики создал преступную группу, в которую вошли иностранцы, граждане РФ и 45-летняя директор «Центра по приему экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства». По мнению СК, фигуранты подыскивали нелегалов и фиктивно ставили их на учет за взятки. К примеру, директор учебного центра заранее давала ответы на экзамен по русскому языку. «Сыщики и следователи провели серию обысков, в ходе которых удалось обнаружить и изъять важные для расследования документы и вещдоки. Заходить в два адреса оперуполномоченным пришлось силовым методом, так как двери фигуранты дела добровольно не открывали. Представители ФСБ, МВД и СКР продолжают совместную работу, выясняя точное количество участников группы и количество криминальных эпизодов противоправной деятельности», — отметил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Следствие будет настаивать на аресте обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сотрудники СКР, МВД и ФСБ задержали девять человек, обвиняемых в организации незаконной миграции. Подробности масштабной операции URA.RU рассказали официальные представители региональных силовых ведомств. По словам начальника областного СУ СК Богдана Францишко, против фигурантов возбуждены дела по статьям об организации незаконного пребывания иностранцев в РФ, фиктивной постановке мигрантов на учет и злоупотреблении должностными полномочиями. Им грозит до 15 лет лишения свободы. Силовики считают, что прошлой осенью 41-летний уроженец среднеазиатской республики создал преступную группу, в которую вошли иностранцы, граждане РФ и 45-летняя директор «Центра по приему экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства». По мнению СК, фигуранты подыскивали нелегалов и фиктивно ставили их на учет за взятки. К примеру, директор учебного центра заранее давала ответы на экзамен по русскому языку. «Сыщики и следователи провели серию обысков, в ходе которых удалось обнаружить и изъять важные для расследования документы и вещдоки. Заходить в два адреса оперуполномоченным пришлось силовым методом, так как двери фигуранты дела добровольно не открывали. Представители ФСБ, МВД и СКР продолжают совместную работу, выясняя точное количество участников группы и количество криминальных эпизодов противоправной деятельности», — отметил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Следствие будет настаивать на аресте обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.