Как в Перми проходит форум по вопросам безопасности Евразии: фоторепортаж URA.RU

В Перми 29 мая Проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Его организаторами выступают парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД.
«Символично, что это мероприятие проходит в Перми. У самой границы Европы и Азии. Геополитическая роль Евразии исключительно велика — здесь проживет более 70% человечества. Суть инициативы — безопасность каждого государства Евразии должна быть гарантирована, не в ущерб другим странам», — цитирует слова приветствия от президента РФ Владимира Путина сенатор от Прикамья Андрей Климов.
В мероприятии также принимает участие глава МИД России Сергей Лавров и представители десятков стран мира. Как проходил первый день форума — в фоторепортаже URА.RU.
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