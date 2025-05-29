Как в Перми проходит форум по вопросам безопасности Евразии: фоторепортаж URA.RU

В Перми проходит форум по вопросам безопасности Евразии с участием С.Лаврова
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед участниками форума выступил глава МИД Сергей Лавров
Перед участниками форума выступил глава МИД Сергей Лавров Фото:

В Перми 29 мая Проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Его организаторами выступают парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД.

«Символично, что это мероприятие проходит в Перми. У самой границы Европы и Азии. Геополитическая роль Евразии исключительно велика — здесь проживет более 70% человечества. Суть инициативы — безопасность каждого государства Евразии должна быть гарантирована, не в ущерб другим странам», — цитирует слова приветствия от президента РФ Владимира Путина сенатор от Прикамья Андрей Климов.

В мероприятии также принимает участие глава МИД России Сергей Лавров и представители десятков стран мира. Как проходил первый день форума — в фоторепортаже URА.RU.

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В Перми 29 мая Проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Его организаторами выступают парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Прикамья и российский МИД. «Символично, что это мероприятие проходит в Перми. У самой границы Европы и Азии. Геополитическая роль Евразии исключительно велика — здесь проживет более 70% человечества. Суть инициативы — безопасность каждого государства Евразии должна быть гарантирована, не в ущерб другим странам», — цитирует слова приветствия от президента РФ Владимира Путина сенатор от Прикамья Андрей Климов. В мероприятии также принимает участие глава МИД России Сергей Лавров и представители десятков стран мира. Как проходил первый день форума — в фоторепортаже URА.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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