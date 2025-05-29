Стало известно о состоянии школьника, выжившего в резне в Байкальске

В Байкальске (Иркутская область) врачи ввели в искусственную кому школьника, пострадавшего при нападении на вечеринке в СНТ «Горный Байкал». По данным telegram-каналов, мальчик по имени Руслан получил тяжелое ранение легкого и потерял много крови.
«Раненного в резне в Байкальске школьника поместили в искусственную кому. Парень потерял много крови», — пишет telegram-канал Baza. По данным издания, решение об искусственной коме было принято из-за риска осложнений после травмы. Школьник во время нападения получил ранение в легкое, из-за чего туда попал воздух. Также не исключено, что Руслану придется сделать пересадку легкого.
Следствие установило, что школьник собирался к родственникам на дачу, но решил зайти поздравить знакомую с днем рождения. Его родители не знали о планах сына. ЧП произошло ночью 28 мая: на празднике один из гостей, 17-летний Михаил, напал на подростков с канцелярским ножом, а позже подорвал дом. Следователи задержали двоих подозреваемых в покупке алкоголя подросткам — это 18-летний знакомый компании и 25-летний брат нападавшего. Всего, по официальным данным, погибло пять человек, еще четыре пострадали, передает «Ридус».
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