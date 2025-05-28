Вечеринка подростков в Байкальске закончилась гибелью пятерых человек: что известно о трагедии

В ночь на 28 мая в городе Байкальске Иркутской области вспыхнул пожар в жилом доме. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили на месте трагедии тела пяти несовершеннолетних. По факту гибели возбуждено уголовное дело. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU.
Что известно о произошедшем в Байкальске
Данные следствия
По данным следствия, в одном из частных домов, расположенных на территории СНТ «Горный Байкал» (примерно в 200 км от Иркутска), находилась компания молодых людей. В определенный момент один из присутствующих совершил вооруженное нападение на остальных с использованием ножа. В результате инцидента на месте погибли четверо подростков, еще четверо с различными травмами были госпитализированы.
По предварительным данным, после совершенного нападения предполагаемый злоумышленник поджег дом. Впоследствии он погиб в пожаре, сообщили представители СК в своем telegram-канале.
Версия произошедшего по данным журналистов
Как сообщил telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", всего на участок отдыхать прибыло 14 несовершеннолетних, возрастом от 13 до 17 лет, учащихся одной школы и знакомых друг с другом. Они отмечали день рождения одной из девочек в дачном доме, принадлежащем брату одного из детей.
В ходе празднования, после того как пятеро гостей покинули мероприятие, оставшиеся девять продолжили распивать спиртные напитки, купленные якобы 18-летним приятелем именинницы. Позже, по данным источника, между подростками произошел конфликт, в результате которого часть гостей ушла спать в летний домик.
Ночью 17-летний школьник, находясь в состоянии опьянения, якобы напал на из гостей, предположительно, из-за отказа девушки в близости, на которую он обращал внимание. Некоторые молодые люди пытались заступиться за подругу и отправили его спать. Ночью, одна из девушек, по данным "ВЧК-ОГПУ", проснулась и увидела, как нетрезвый подросток, наносил ранения четверым детям, пока те спали.
Когда другие гости проснулись, они начали выбегать из дома и звонить в полицию и скорую помощь, сообщая о ранениях. Прибывшие на место полицейские обнаружили раздетого несовершеннолетнего с ножом в руках. Он забежал в дом, и вскоре произошел взрыв, вызванный разрывом газовых баллонов, что привело к пожару.
Четверо пострадавших были госпитализированы, их жизни вне опасности. Останки парня и тела его жертв были найдены среди обгоревших обломков дома.
По данным KP, подростков было 15, а с ночевкой осталось 10. Вечеринку организовала девочка 15 лет на участке приятеля. Как сообщили журналисты, именинницу и еще четверых ребят забрали их родители на машинах примерно за три часа до происшествия.
Среди тех, кто спасся, были две девочки. Одна из школьниц убежала, когда, предполагаемый убийца, начал приставать к ней. Вторая спаслась в момент нападения, выпрыгнув из окна.
Как сообщили в "Российской газете", четверо детей сейчас в больнице. Одному из них провели операцию, его состояние оценивается как крайне тяжелое.
Что сообщил губернатор региона
По словам главы региона Игоря Кобзева, в тяжелом состоянии находится подросток 14-лет. Он был госпитализирован с ранениями в области шеи. Кобзев отметил, что ни один из подростков не состоял на учете в КДН (Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав).
Губернатор в своем telegram-канале заявил, что в Байкальске был сформирован оперативный штаб. На место происшествия прибыли заместитель губернатора Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства Валентина Вобликова.
Кроме того, на месте происшествия задействована команда психологов. Вместе с ними на место происшествия прибыли министр здравоохранения Андрей Модестов, руководитель департамента образования Максим Парфенов, глава министерства социальной политики Владимир Родионов, а также уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева.
Возбуждено два уголовных дела
Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) по Иркутской области возбудили несколько уголовных дел. Одно — по статье об убийстве двух и более человек, второе о покушении на убийство двух и более лиц.
Что известно о погибших
В результате трагедии, по данным журналистов погибли, дети от 13 до 17 лет. Среди них: мальчик 13 лет, двое мальчиков 14 лет и девочка 16-ти и подозреваемый в случившимся, 17-летний подросток.
Объявление траура
Глава администрации Байкальского городского поселения Василий Темгеневский выразил глубокие соболезнования семьям погибших, а также всем, кого коснулась эта трагедия. В своем telegram-канале он отметил, что в память о погибших в Байкальском городском поселении объявлен трехдневный траур, который продлится с 28 по 30 мая 2025 года.
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