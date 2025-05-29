Украина пока не решила вопрос об отправке делегации на новые переговоры с РФ

Украина пока не приняла решение об отправке делегации на новый раунд переговоров с Россией, который намечен на 2 июня в Стамбуле. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий.
«Мы заявляли, что готовы работать в любых форматах, но встреча должна быть конструктивной», — заявил Тихий, отвечая на вопрос о возможном участии украинской стороны в переговорах. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что Киев ожидает от России официальный меморандум с условиями по прекращению огня.
О подготовке второго раунда переговоров 2 июня ранее сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, российская сторона готовится передать Украине меморандум, подготовленный делегацией под руководством Владимира Мединского, с изложением позиций по ключевым вопросам кризиса. Первый раунд возобновленных переговоров между Россией и Украиной состоялся 16 мая, по итогам которого стороны договорились об обмене военнопленными и продолжении диалога.
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