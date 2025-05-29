Паводки, вирусы и нацпроекты - как прошли семь лет Моора на посту тюменского губернатора

Ровно семь лет назад, 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин повысил мэра Тюмени Александра Моора до врио губернатора Тюменской области. Через несколько месяцев он был избран на эту должность голосами 65,86% жителей региона, а еще через пять лет он переизбирался на второй срок с поддержкой 78,77% избирателей. URA.RU вспоминает главные достижения губернатора.
Принимал Путина
Визит президента — неизбежный стресс для чиновников, они стремятся подготовить все наилучшим образом, чтобы заслужить одобрение главы государства. За время, что Александр Моор руководит Тюменской областью, Владимир Путин посещал ее лишь однажды — в 2020 году он приехал в Тобольск на одно из крупнейших предприятий СИБУРа «Запсибнефтехим».
Встречал пандемию
В начале того же 2020 года на мир обрушился коронавирус, повлиявший на жизнь каждого россиянина. В то время Моор регулярно выходил в прямые эфиры (в том числе ночные), где передавал населению оперативную информацию. Тогда же в Тюмени был развернут первый в стране обсерватор для россиян, которые посещали Китай.
Наблюдал крупнейший паводок
В 2024 году Тюменская область столкнулась с крупнейшим паводком в истории. В результате были повреждены 470 жилых домов, затоплены участки дорог. Пострадавшим была оказана материальная помощь, а опыт, накопленный за время борьбы со стихией в 2024 году, позволил не допустить повторения ее последствий весной 2025 года — губернатор заявил, что паводок этого года был третьим по силе за всю историю (после весны 2017 года)
Увеличил соцподдержку
При Александре Мооре в Тюменской области в 2020 году ввели региональный материнский капитал в 150 тысяч рублей на первого ребенка. Вместе с тем, были повышены выплаты на третьего и последующего детей с 40 до 100 тысяч. Льготы добавили и пенсионерам — бесплатный проезд в автобусах, которым прежде пользовалось только пожилое население областной столицы, распространили на весь регион.
Начал строить кампус
Под руководством Александра Моора в регионе началось строительство межвузовского кампуса мирового уровня. Крупный объект в окрестностях озера Круглое планируют закончить к 2028 году — к моменту, когда губернаторские полномочия Моора подойдут к концу. Стоимость кампуса оценивается в 36,6 миллиарда рублей. В первую очередь хотят построить расположенную на территории кампуса гостиницу — она должна быть готова во второй половине 2026 года.
Провел юбилейный парад
В 2025 году на долю губернатора и его правительства выпало проведение парада 80-летия Победы, которого не было несколько лет. Перед организаторами стояла задача обеспечить максимальную безопасность и зрелищность мероприятия, а также уважение к подвигу предков. Тюменский парад, как и прочие праздничные мероприятия в итоге прошел без инцидентов и стал одним из самых запоминающихся за все годы.
Обеспечил показатели нацпроектов
Поводом для гордости тюменского правительства можно назвать работу по нацпроектам. В 2024 году был завершен шестилетний период их реализации, по итогам которого стало ясно, что Тюменская область выполнила свои обязательства на 100%. Всего в регионе реализовано 55 региональных проектов, в рамках 13 национальных. По этому показателю регион является первым в России.
По мнению политолога Льва Березина, Александр Моор обладает хорошей репутацией как в Москве, так и среди региональных элит. В области, по словам эксперта, губернатор имеет очень высокую поддержку.
“То, что Якушев начал, — этот инвестиционный бум — он продолжается до сих пор, Тюменская область — впереди очень многих. Именно это является залогом и социально-экономического благополучия, и мира с автономными округами, о проблеме которых уже все давно забыли — настолько это стало рутиной. Я думаю, что в этом заслуга и Моора тоже”, — поделился с URA.RU эксперт.
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