Губернатор Махонин рассказал о личной встрече с Лавровым в Перми

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе рабочей поездки в Пермский край 29 мая провел личную встречу с губернатором региона Дмитрием Махониным, на которой обсуждались перспективы проведения в Прикамье международных мероприятий. Об этом сообщил глава региона в своем официальном telegram-канале.
«Я впервые у вас в гостях и вижу, что Пермь и Пермский край в целом вполне готовы принимать международные мероприятия самого разного уровня. Обязательно будем иметь это в виду, особенно в контексте разворачивающейся по инициативе президента Владимира Путина дискуссии по проблематике евразийской безопасности», — отметил Лавров, сообщает сайт правительства Пермского края. Он подчеркнул, что регион готов к проведению мероприятий высокого уровня и заявил о готовности МИД России содействовать Пермскому краю в продвижении его экономических, культурных и инвестиционных инициатив на международной арене.
В ходе беседы Махонин подчеркнул, что приоритетом региона является расширение производства продукции, услуг и технологий предприятий Прикамья, а также повышение их конкурентоспособности. Для достижения этих целей оказывается поддержка компаниям, ориентированным на экспорт, в освоении новых зарубежных рынков. В настоящее время регион взаимодействует с более чем сотней государств и активно развивает гуманитарные связи. В ходе переговоров стороны рассмотрели опыт региона в проведении масштабных международных мероприятий. В частности, в 2023 году в Перми прошел Международный форум «Россия — спортивная держава», собравший делегации из 50 стран мира.
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