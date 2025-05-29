В Чехии учительницу приговорили к условному сроку за слова об Украине

Учительницу из Чехии приговорили к семи месяцам условного лишения свободы и трехлетнему запрету на работу в школе за публичное высказывание позиции России по ситуации на Украине. Об этом сообщают СМИ.
«Суд района Прага-6 приговорил Мартину Беднаржову к семи месяцам условно и трехлетнему запрету на педагогическую деятельность», — приводит информационное агентство CTK со ссылкой на решение суда района Прага-6. По данным агентства, Беднаржову признали виновной после того, как она озвучила на уроке литературы в восьмом классе российскую точку зрения относительно событий на Украине. Ее слова были записаны учениками на смартфон, после чего руководство школы приняло решение об увольнении педагога.
Судебный процесс по делу Беднаржовой длился несколько месяцев. Прокуратура требовала для нее восемь месяцев условного наказания и пятилетний запрет на работу с детьми, обвиняя учительницу по статье об отрицании геноцида. Ранее тот же районный суд снял с нее обвинения, однако повторное рассмотрение завершилось вынесением приговора.
Ранее юрист, который во время пробежки плюнул в здание консульского отдела посольства Российской Федерации в Швейцарии, получил штраф в размере 6,9 тысячи швейцарских франков, что эквивалентно примерно 700 тысячам рублей, сообщает RT. Федеральная прокуратура признала мужчину виновным в посягательстве на символ суверенитета иностранного государства.
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