29 мая 2025

Семья медведей гуляет у поселка ЯНАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Они не обращают внимания на ходящих рядом людей
Они не обращают внимания на ходящих рядом людей Фото:

Вблизи поселка Ягельный (Надымский район ЯНАО) местные жители заметили сразу четырех медведей. Они публикуют видео с дикими животными, где можно наблюдать одну крупную особь и три поменьше.

«Вблизи поселка Ягельный замечены медведи! Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте правила безопасности», — написано в telegram-канале «ТРК Надым».

Уточняется, что медведи не обращают внимания на людей, находящихся поблизости. Несмотря на это, ямальцам необходимо соблюдать осторожность и не приближаться к диким животным. URA.RU направило запрос в мэрию Надымского района. Ответ ожидается.

Рнее семью бурых медведей замечали вблизи села Аксарка в ЯНАО. Причиной их выхода к людям стали две туши погибших оленей.

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Вблизи поселка Ягельный (Надымский район ЯНАО) местные жители заметили сразу четырех медведей. Они публикуют видео с дикими животными, где можно наблюдать одну крупную особь и три поменьше. «Вблизи поселка Ягельный замечены медведи! Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте правила безопасности», — написано в telegram-канале «ТРК Надым». Уточняется, что медведи не обращают внимания на людей, находящихся поблизости. Несмотря на это, ямальцам необходимо соблюдать осторожность и не приближаться к диким животным. URA.RU направило запрос в мэрию Надымского района. Ответ ожидается. Рнее семью бурых медведей замечали вблизи села Аксарка в ЯНАО. Причиной их выхода к людям стали две туши погибших оленей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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