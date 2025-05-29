Вблизи поселка Ягельный (Надымский район ЯНАО) местные жители заметили сразу четырех медведей. Они публикуют видео с дикими животными, где можно наблюдать одну крупную особь и три поменьше.
«Вблизи поселка Ягельный замечены медведи! Будьте внимательны и осторожны! Соблюдайте правила безопасности», — написано в telegram-канале «ТРК Надым».
Уточняется, что медведи не обращают внимания на людей, находящихся поблизости. Несмотря на это, ямальцам необходимо соблюдать осторожность и не приближаться к диким животным. URA.RU направило запрос в мэрию Надымского района. Ответ ожидается.
Рнее семью бурых медведей замечали вблизи села Аксарка в ЯНАО. Причиной их выхода к людям стали две туши погибших оленей.
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