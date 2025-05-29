29 мая 2025

Дело челябинца, ударившего руками фотографии участников войны, передали в суд. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело для рассмотрения передано в суд
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В Челябинске в суд передали уголовное дело 19-летнего парня, который повредил макет с фотографиями участников Второй мировой войны конструкции «Стела Памяти» в Металлургическом районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«Следователем завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом „б“ части второй статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений). Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Инцидент произошел 11 апреля. 19-летний парень, находясь в состоянии опьянения, в парке «Металлург» имени Олега Тищенко специально несколько раз ударил руками по макетам с фотографиями участников Великой Отечественной войны. В результате полотно со снимками порвалось. 

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В Челябинске в суд передали уголовное дело 19-летнего парня, который повредил макет с фотографиями участников Второй мировой войны конструкции «Стела Памяти» в Металлургическом районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). «Следователем завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом „б“ части второй статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений). Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Инцидент произошел 11 апреля. 19-летний парень, находясь в состоянии опьянения, в парке «Металлург» имени Олега Тищенко специально несколько раз ударил руками по макетам с фотографиями участников Великой Отечественной войны. В результате полотно со снимками порвалось. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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