В Челябинске в суд передали уголовное дело 19-летнего парня, который повредил макет с фотографиями участников Второй мировой войны конструкции «Стела Памяти» в Металлургическом районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«Следователем завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом „б“ части второй статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений). Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Инцидент произошел 11 апреля. 19-летний парень, находясь в состоянии опьянения, в парке «Металлург» имени Олега Тищенко специально несколько раз ударил руками по макетам с фотографиями участников Великой Отечественной войны. В результате полотно со снимками порвалось.
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