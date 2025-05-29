Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отправился в храм в свою первую годовщину на посту главы региона. Утром 30 мая он поздравил митрополита Павла с юбилеем Ханты-Мансийской епархии, сообщил URA.RU источник в политическом истеблишменте региона.
«Губернатор начал свой день со службы и поздравления владыки с 10-летием епархии. В Воскресенском кафедральном соборе прошла божественная литургия, которую провел митрополит Павел», — поделился инсайдер.
За этот год отношения светской и церковных властей значительно улучшились. Кухарук, в отличие от предшественницы на посту, присутствовал на крупнейших праздничных службах, которые проводил митрополит Павел. В целом, окружные власти и епархия гораздо плотнее взаимодействуют друг с другом, чем это было год назад.
Владыка Павел поздравил главу региона с первой годовщиной на посту губернатора. Пожелания опубликованы в официальном telegram-канале епархии «Югра православная». «Особо благодарен Вам за неизменное внимание, искренний интерес, который Вы проявляете к церковно-общественным проектам, ко всем направлениям церковной жизнедеятельности Ханты-Мансийской митрополии. Дорогой Руслан Николаевич, примите сердечное поздравление и горячие пожелания здравия и долголетия, наипаче же новых свершений на поприще служения нашему возлюбленному Отечеству. Пусть „Божественная Премудрость, у которой совет и правда; разум и сила“, споспешествует Вам! И да пребудет с Вами благословение Божие!» — обратился к губернатору Кухаруку митрополит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!