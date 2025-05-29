На ключевых перекрестках Челябинска появится хитрая разметка, за остановку на которой будут штрафовать

В Челябинске на нескольких ключевых перекрестках к 2026 году появится «вафельная» разметка, на которой запрещено останавливаться. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства общественной безопасности.
«Специальная желтая сетчатая разметка появится к 2026 году на ключевых перекрестках Челябинска включая пересечения Доватора с Блюхера, Доватора с Воровского, Худякова с Энтузиастов. На желтой сетке запрещено останавливаться более пяти секунд», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
За соблюдением правил будут следить камеры наружного наблюдения. Штраф за нарушение предусмотрен в размере 1000 рублей согласно части первой статьи 12.13 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрестков). Первая такая разметка в Челябинске уже нанесена в тестовом режиме в этом году на пересечении Российской и Ленина.
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