29 мая 2025

На ключевых перекрестках Челябинска появится хитрая разметка, за остановку на которой будут штрафовать

«Вафельная» разметка появится на ключевых перекрестках Челябинска к 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Останавливаться на такой разметке более чем на пять секунд категорически запрещено
Останавливаться на такой разметке более чем на пять секунд категорически запрещено Фото:

В Челябинске на нескольких ключевых перекрестках к 2026 году появится «вафельная» разметка, на которой запрещено останавливаться. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства общественной безопасности.

«Специальная желтая сетчатая разметка появится к 2026 году на ключевых перекрестках Челябинска включая пересечения Доватора с Блюхера, Доватора с Воровского, Худякова с Энтузиастов. На желтой сетке запрещено останавливаться более пяти секунд», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

За соблюдением правил будут следить камеры наружного наблюдения. Штраф за нарушение предусмотрен в размере 1000 рублей согласно части первой статьи 12.13 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрестков). Первая такая разметка в Челябинске уже нанесена в тестовом режиме в этом году на пересечении Российской и Ленина.

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В Челябинске на нескольких ключевых перекрестках к 2026 году появится «вафельная» разметка, на которой запрещено останавливаться. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства общественной безопасности. «Специальная желтая сетчатая разметка появится к 2026 году на ключевых перекрестках Челябинска включая пересечения Доватора с Блюхера, Доватора с Воровского, Худякова с Энтузиастов. На желтой сетке запрещено останавливаться более пяти секунд», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  За соблюдением правил будут следить камеры наружного наблюдения. Штраф за нарушение предусмотрен в размере 1000 рублей согласно части первой статьи 12.13 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрестков). Первая такая разметка в Челябинске уже нанесена в тестовом режиме в этом году на пересечении Российской и Ленина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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