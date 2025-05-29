29 мая 2025

Мегапопулярный рэпер едет на «Ночь музыки» в Екатеринбурге

SQWOZ BAB выступит на «Ночи музыки» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас новая песня TOKYO от SQWOZ BAB входит в топы чартов
Сейчас новая песня TOKYO от SQWOZ BAB входит в топы чартов Фото:
новость из сюжета
Ural Music Night

В Екатеринбурге на фестивале «Ночь музыки» выступит завирусившийся в соцсетях рэп-исполнитель SQWOZ BAB (настоящее имя — Марат Мингазов, 4 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке»). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ural Music Night. 

«SQWOZ BAB давно закрепил за собой статус одного из самых самобытных артистов на российской сцене. Его концертное шоу всегда наполнено множеством ироничных песен, перфомансами и сюрпризами», — делятся организаторы. Артист, знакомый публике по песням TOKYO, «Озеро в лесу», «АУФ», выступит на «Екатеринбург Арене». Компанию ему составит рэп-группы Bad Balance и «АК-47».

На «Ночи музыки» также споют Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy`s Band, башкирская группа Ay Yola. Масштабное событие пройдет 27 июня. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на фестивале «Ночь музыки» выступит завирусившийся в соцсетях рэп-исполнитель SQWOZ BAB (настоящее имя — Марат Мингазов, 4 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке»). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ural Music Night.  «SQWOZ BAB давно закрепил за собой статус одного из самых самобытных артистов на российской сцене. Его концертное шоу всегда наполнено множеством ироничных песен, перфомансами и сюрпризами», — делятся организаторы. Артист, знакомый публике по песням TOKYO, « Озеро в лесу» , « АУФ» , выступит на «Екатеринбург Арене». Компанию ему составит рэп-группы Bad Balance и «АК-47». На «Ночи музыки» также споют Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy`s Band, башкирская группа Ay Yola. Масштабное событие пройдет 27 июня. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...