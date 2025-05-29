Мегапопулярный рэпер едет на «Ночь музыки» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на фестивале «Ночь музыки» выступит завирусившийся в соцсетях рэп-исполнитель SQWOZ BAB (настоящее имя — Марат Мингазов, 4 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке»). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ural Music Night.
«SQWOZ BAB давно закрепил за собой статус одного из самых самобытных артистов на российской сцене. Его концертное шоу всегда наполнено множеством ироничных песен, перфомансами и сюрпризами», — делятся организаторы. Артист, знакомый публике по песням TOKYO, «Озеро в лесу», «АУФ», выступит на «Екатеринбург Арене». Компанию ему составит рэп-группы Bad Balance и «АК-47».
На «Ночи музыки» также споют Максим Свобода, Кристина Кошелева, Billy`s Band, башкирская группа Ay Yola. Масштабное событие пройдет 27 июня.
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