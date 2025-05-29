Театр Моссовета выступит на пермских скалах

В Губахе Пермского края в начале июля состоится XIV Театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Откроет его в скальных декорациях мюзикл «Бременские музыканты» (6+) театра Моссовета, рассказали организаторы.
«Главное событие — „Бременские музыканты“. Два этих слова не могут оставить никого равнодушными. На этом мюзикле выросли многие, на этой замечательной музыке, режиссуре. Вот эту самую музыку, эти самые тексты мы услышим на горе, но в актуальном прочтении от режиссера Евгения Марчелли», — поделилась на пресс-конференции председатель оргкомитета фестиваля Мария Коновалова.
Всего в дни фестиваля, с 5 по 8 июля, семь театров покажут 12 своих постановок. Гостям представят драматические, хореографические и музыкальные шоу. В Губаху приедут коллективы из Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Верхнего Уфалея и Москвы. Основными локациями фестиваля станут гора Крестовая, заброшенный шахтерский город-призрак Верхняя Губаха и декорации к фильму «Сердце Пармы». Отдельный проект будет показан в Башне обзора на вершине горнолыжного курорта «Губаха».
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