Две сотни школьников выгнали с ЕГЭ за два дня

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Главной причиной удаления стали различные нарушения правил проведения экзамена
Главной причиной удаления стали различные нарушения правил проведения экзамена Фото:

За первые два дня проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году с испытаний были удалены более 200 школьников по всей России. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Более 200 школьников удалили с ЕГЭ за нарушения за первые два дня», — рассказал Музаев РИА Новости. Главной причиной удаления стали различные нарушения правил проведения экзамена. Из общего числа удаленных 70 школьников были уличены в использовании мобильных телефонов во время экзамена.

Ранее сообщалось, что с начала проведения первых экзаменов родители-наблюдатели выявили 115 случаев нарушений. На местах проведения испытаний присутствовали свыше четырех тысяч родителей выпускников.

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За первые два дня проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году с испытаний были удалены более 200 школьников по всей России. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. «Более 200 школьников удалили с ЕГЭ за нарушения за первые два дня», — рассказал Музаев РИА Новости. Главной причиной удаления стали различные нарушения правил проведения экзамена. Из общего числа удаленных 70 школьников были уличены в использовании мобильных телефонов во время экзамена. Ранее сообщалось, что с начала проведения первых экзаменов родители-наблюдатели выявили 115 случаев нарушений. На местах проведения испытаний присутствовали свыше четырех тысяч родителей выпускников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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