Две сотни школьников выгнали с ЕГЭ за два дня

За первые два дня проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2025 году с испытаний были удалены более 200 школьников по всей России. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Более 200 школьников удалили с ЕГЭ за нарушения за первые два дня», — рассказал Музаев РИА Новости. Главной причиной удаления стали различные нарушения правил проведения экзамена. Из общего числа удаленных 70 школьников были уличены в использовании мобильных телефонов во время экзамена.
Ранее сообщалось, что с начала проведения первых экзаменов родители-наблюдатели выявили 115 случаев нарушений. На местах проведения испытаний присутствовали свыше четырех тысяч родителей выпускников.
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