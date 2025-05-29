Родители зафиксировали более сотни нарушений на ЕГЭ

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На первых экзаменах присутствовало более четырех тысяч родителей выпускников
На первых экзаменах присутствовало более четырех тысяч родителей выпускников Фото:

Родители-наблюдатели зафиксировали 115 нарушений в ходе первых экзаменов, стартовавших 23 мая. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

«Общее количество нарушений, зафиксированных родителями, составило 115», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. На первых экзаменах в пунктах проведения ЕГЭ присутствовало более четырех тысяч родителей выпускников. Их участие направлено на общественный контроль за соблюдением прав учеников и корректностью процедуры экзамена.

Ранее сообщалось, что в Москве 18-летнему ученику школы, находящимся под домашним арестом, будет предоставлена возможность сдать ЕГЭ в текущем году. Формат прохождения экзамена устанавливается.

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Родители-наблюдатели зафиксировали 115 нарушений в ходе первых экзаменов, стартовавших 23 мая. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. «Общее количество нарушений, зафиксированных родителями, составило 115», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. На первых экзаменах в пунктах проведения ЕГЭ присутствовало более четырех тысяч родителей выпускников. Их участие направлено на общественный контроль за соблюдением прав учеников и корректностью процедуры экзамена. Ранее сообщалось, что в Москве 18-летнему ученику школы, находящимся под домашним арестом, будет предоставлена возможность сдать ЕГЭ в текущем году. Формат прохождения экзамена устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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