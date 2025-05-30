Семья из Челябинска засудила АО «Федеральная пассажирская компания» из-за нерабочих кондиционеров и биотуалетов в поезде Челябинск — Адлер. В целом суд взыскал с перевозчика 63 тысячи рублей.
«Учитывая степень нарушения ответчиком прав истцов, наличие вины ответчика в причинении истцам морального вреда, вследствие нарушения их прав как потребителей, суд удовлетворил частично требования о компенсации морального вреда. АО „Федеральная пассажирская компания“ обязана выплатить истцам моральный вред в общей сумме 40 тысяч рублей, 20 тысяч рублей — штраф и расходы на оплату юридических услуг в размере 3 тысяч рублей», — сообщается на сайте Металлургического райсуда Челябинска.
Семья поехала на море всем составом: родители и дети. Они оплатили места в вагоне плацкарта с кондиционером, биотуалетом и постельным бельем. Но в пути кондиционеры не включались (температура в вагоне доходила до 32-34 градусов), туалеты работали с перебоями. Претензию перевозчик оставил без рассмотрения. Тогда семья обратилась в суд.
В суде было установлено, что в вагоне имелись два неисправных вентилятора системы УКВ. Данный факт не отрицался и представителем ответчика в судебном заседании.
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