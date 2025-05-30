Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время объезда соцучреждений Челябинска посетил детский лагерь «Солнечная поляна» в Каштакском бору. Он осмотрел корпуса, спортплощадки и летний театр, а также пообщался с вожатыми и педагогами, передает корреспондент URA.RU.
«Здорово, что в свое время было решено восстановить лагерь. Я в детстве здесь не был, но был в соседнем лагере „Красная Гвоздика“. Но про „Солнечную поляну“ хорошо знаю, потому что через реку сад моей бабушки», — поделился Текслер во время осмотра. Он добавил, что каждое лето наблюдал за детьми в лагере из сада бабушки, который находился напротив.
Во время осмотра территории губернатору рассказали, что лагерь, открытый в 1951 году, был полностью заброшен, но затем восстановлен в 2007-2008 годах. Замдиректора по воспитательной работе Яна Конышева отметила, что летний театр до реконструкции 2013 года находился в плачевном состоянии. Она уточнила, что деревья росли внутри здания. Сейчас же это современное помещение на 400 человек.
Текслер также пообщался с директором учреждения Артемом Овсянниковым, который рассказал о системе безопасности и персонале. Летом здесь работают около 100 человек, включая вожатых — студентов педагогических колледжей и вузов. Территория лагеря оснащена видеонаблюдением.
Глава региона ознакомился с инфраструктурой лагеря. Комплекс включает четыре корпуса, способных принять 380 детей. Оборудованы столовая, учебные классы с интерактивными технологиями и стадион с площадками для футбола, волейбола, баскетбола и стритбола. Особое внимание Текслер уделил оснащению открытых спортплощадок и пищеблока, где пообщался с работниками кухни.
«Спорт должен быть каждый день! Поэтому занятия физкультурой нужно подтягивать во всех лагерях» — подчеркнул губернатор.
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