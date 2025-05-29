29 мая 2025

В тюменских автобусах появятся «тревожные» кнопки

Автобусы Тюменской области хотя оснастить кнопками «тревога»
© Служба новостей «URA.RU»
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Идею обсуждают тюменское правительство и Росгвардия
Идею обсуждают тюменское правительство и Росгвардия Фото:

В общественном транспорте Тюмени и других городов региона может появиться кнопка «Тревога». Об этом по итогам совещания с представителями транспортных предприятий и регионального управления Росгвардии сообщает telegram-канал главного управления строительства. 

«Инициатива поступила от Росгвардии: оснастить автобусы тревожной кнопкой, чтобы, в случае необходимости, сотрудники могли оперативно выехать и оказать помощь на месте. К счастью, в нашем регионе подобных случаев, где требуется помощь силовиков, очень мало. Но идея перспективная. Особенно, если сотрудники Росгвардии смогут выезжать при выявлении безбилетников. Сейчас этот вопрос прорабатывается», — приводит канал слова заместителя губернатора Тюменской области Сергей Шустов.

В настоящее время идея находится на стадии обсуждения. Окончательное решение о внедрении тревожных кнопок будет принято после анализа возможных сценариев их применения и оценки технических возможностей транспортных предприятий.

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В общественном транспорте Тюмени и других городов региона может появиться кнопка «Тревога». Об этом по итогам совещания с представителями транспортных предприятий и регионального управления Росгвардии сообщает telegram-канал главного управления строительства.  «Инициатива поступила от Росгвардии: оснастить автобусы тревожной кнопкой, чтобы, в случае необходимости, сотрудники могли оперативно выехать и оказать помощь на месте. К счастью, в нашем регионе подобных случаев, где требуется помощь силовиков, очень мало. Но идея перспективная. Особенно, если сотрудники Росгвардии смогут выезжать при выявлении безбилетников. Сейчас этот вопрос прорабатывается», — приводит канал слова заместителя губернатора Тюменской области Сергей Шустов. В настоящее время идея находится на стадии обсуждения. Окончательное решение о внедрении тревожных кнопок будет принято после анализа возможных сценариев их применения и оценки технических возможностей транспортных предприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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