В тюменских автобусах появятся «тревожные» кнопки

В общественном транспорте Тюмени и других городов региона может появиться кнопка «Тревога». Об этом по итогам совещания с представителями транспортных предприятий и регионального управления Росгвардии сообщает telegram-канал главного управления строительства.
«Инициатива поступила от Росгвардии: оснастить автобусы тревожной кнопкой, чтобы, в случае необходимости, сотрудники могли оперативно выехать и оказать помощь на месте. К счастью, в нашем регионе подобных случаев, где требуется помощь силовиков, очень мало. Но идея перспективная. Особенно, если сотрудники Росгвардии смогут выезжать при выявлении безбилетников. Сейчас этот вопрос прорабатывается», — приводит канал слова заместителя губернатора Тюменской области Сергей Шустов.
В настоящее время идея находится на стадии обсуждения. Окончательное решение о внедрении тревожных кнопок будет принято после анализа возможных сценариев их применения и оценки технических возможностей транспортных предприятий.
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