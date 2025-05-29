«Не видим идеальных семей»: митрополит Кульберг раскритиковал российские мультики

Митрополит Екатеринбургский Евгений (Кульберг) раскритиковал российские мультфильмы из-за одиночества героев. Равняться нужно на американский ситком «Симпсоны», который около 40 лет рассказывает о жизни «любящей и крепкой семьи». Об этом он заявил на пленарной сессии международного женского форума «Единство. Согласие. Развитие»
«Самый длинный в мировой истории американский анимационный сериал — „Симпсоны“. Он уже без малого 40 лет, 36 сезонов и 790 серий показывает любящую и крепкую семью с тремя детьми. А вымирающая Россия не создала чего-то похожего. Наши мультфильмы, при всех их достоинствах и поучительности, в этом смысле не создали привлекательный образ взрослой и счастливой семьи», — сказал он.
По словам митрополита, в «Смешариках» герои дружат, но живут по одному. «Они одинокие и счастливые», — подчеркнул владыка. В «Маша и медведь», который так любят дети, маленькая Маша настолько самостоятельна, что никто не знает, где находятся ее родители. Исключением митрополит назвал «Три кота». «Но это, к сожалению, капля в море исключений, которая подтверждает неверную установку», — отметил Кульберг.
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