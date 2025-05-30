Как приготовить чайный гриб: рецепт и советы нутрициолога

Чайный гриб или комбуча хорошо утоляет жажду, поэтому пользуется популярностью в жаркое время года. Кроме того, этот напиток обладает массой полезных свойств. Однако ошибки в его приготовлении и употребление в больших количествах могут вызвать отравление. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог и нутрициолог Лариса Никитина рассказала о полезных и опасных свойствах чайного гриба и как правильно его приготовить.
Что такое чайный гриб
Чайный гриб или камбуча — это живой симбиоз бактерий и дрожжей, который помогает превращать сладкий чай в освежающий и шипучий напиток. За счет процесса ферментации в нем появляются полезные вещества: витамины группы B, пробиотики и антиоксиданты. Благодаря этому камбуча не просто вкусная, но и полезная.
«Чайный гриб — это живой организм, который создает напиток с множеством полезных свойств. Раньше он был у каждой бабушки на кухне, а теперь снова становится популярным среди тех, кто заботится о здоровье», — объясняет диетолог и нутрициолог Лариса Никитина.
История камбучи уходит корнями в Восточную Азию, где этот напиток давно известен как тонизирующий и полезный. Сегодня ученые подтверждают, что регулярное употребление камбучи помогает улучшить пищеварение, поддержать иммунитет и защитить организм от вредного воздействия свободных радикалов — веществ, которые ускоряют старение и болезни.
Польза чайного гриба: пробиотики, витамины и здоровье
Реальный состав напитка зависит от способа приготовления, но в нем всегда присутствуют:
- Пробиотики — живые бактерии, восстанавливающие микрофлору кишечника;
- Органические кислоты — уксусная, глюкуроновая, молочная, помогающие очищению организма;
- Витамины группы B (B1, B2, B6, B12) и витамин C;
- Антиоксиданты — борются со старением клеток;
- Ферменты, облегчающие пищеварение;
- Минимальное содержание алкоголя (до 2%, если перебродила);
- Кофеин, если используется черный или зеленый чай.
Исследования подтверждают, что комбуча действительно может улучшить пищеварение, снизить уровень «плохого» холестерина, поддержать печень и даже выступать в роли мягкого иммуностимулятора. При этом официальная медицина не признает комбучу лекарством. Все ее эффекты — профилактические, а не лечебные. При хронических заболеваниях комбуча может быть лишь частью общего режима ЗОЖ, но не заменой терапии.
По словам Никитиной, регулярное употребление напитка помогает:
- Улучшить пищеварение — за счет полезных бактерий, нормализующих микрофлору кишечника.
- Укрепить иммунитет — напиток повышает защитные силы организма и помогает противостоять вирусам.
- Снизить уровень «плохого» холестерина — улучшая состояние сердечно-сосудистой системы.
- Поддержать здоровье печени и кроветворной системы.
- Снизить риск развития онкологических заболеваний.
- Быть дополнительной профилактикой и поддержкой при сахарном диабете.
«Конечно, после одного стакана пить чайный гриб и бежать обниматься с больными гриппом — не стоит. Но если пить регулярно, он действительно помогает укреплять иммунитет», — заметила Никитина.
Как правильно готовить чайный гриб: советы по стерильности и ингредиентам
«Самое важное — стерильность. Гриб — живой организм, он очень чувствителен к чистоте. Вся посуда должна быть стеклянной или из нержавейки, тщательно ошпаренной кипятком. Ни в коем случае не используйте пластиковую или алюминиевую тару», — подчеркивает нутрициолог.
Также следует помнить:
- Не накрывайте банку плотной крышкой — только марля в несколько слоев, чтобы напиток дышал.
- Используйте только листовой чай (лучше черный), избегайте пакетиков и ароматизаторов.
- Гриб кладется только в полностью остывший напиток, не в горячую или тёплую воду.
- Для приготовления используйте только фильтрованную, бутилированную или прокипяченную воду — ни в коем случае не водопроводную.
- Растворяйте сахар в горячей воде, тщательно процеживайте чай, чтобы не допустить попадания чаинок и нерастворенного сахара — они губительны для гриба.
«Народные мифы о том, что гриб можно перекладывать из посуды в посуду, не мыть ее — полная ерунда. Чайный гриб любит чистоту и стерильность, иначе погибнет», — уверяет Лариса.
Противопоказания
Чайный гриб — это не «грипп», а живой симбиоз дрожжей и пробиотиков, который проходит сложный процесс ферментации. Но даже у полезного напитка есть свои ограничения, и важно знать, кому и как его стоит пить.
Кому нужно быть осторожным:
- Людям с повышенной кислотностью и заболеваниями желудочно-кишечного тракта — ферментированный напиток имеет кислую среду, и она может раздражать слизистую желудка.
- Детям чайный гриб не рекомендуется из-за содержания в нем небольшого количества алкоголя (продукт ферментации).
- Водителям и тем, кто садится за руль — из-за следов этанола в напитке стоит избегать употребления перед поездками.
- Людям с повышенным артериальным давлением — напиток может усилить симптомы.
- Беременным и кормящим женщинам — вопрос спорный, но лучше проконсультироваться с врачом перед употреблением.
- Тем, кто проходит лечение, особенно антибиотикотерапию — алкоголь и кислоты могут мешать действию лекарств.
- Людям с чувствительными зубами — кислая среда может усилить чувствительность и повредить зубную эмаль.
- Пациентам с сахарным диабетом — напиток содержит сахар, и это надо учитывать.
Сколько можно пить
«Оптимальная доза — 1 стакан (около 200 мл) в день. Некоторые могут пить 1–2 стакана, но пить „литрами“ ни в коем случае нельзя — это не только не полезно, но и опасно, как и с любыми ферментированными или алкогольными напитками (например, квасом или пивом)», — отметила Никитина. По ее словам, если вы пьете чайный гриб утром и вечером и при этом не садитесь за руль, вреда не будет.
Рецепт чайного гриба от диетолога
Ингредиенты на 1 литр напитка:
- 1 ч. л. листового черного чая (зеленый или улун — для экспериментов);
- 4–5 ст. л. сахара;
- 1 л очищенной воды;
- 1 взрослый чайный гриб или его часть (лучше покупать в проверенных местах).
Приготовление: заварите чай в отдельной емкости и дайте хорошо настояться. Процедите чай очень тщательно, без единой чаинки. Растворите сахар в горячей воде, остудите до комнатной температуры. Смешайте остывший чай с подслащенной водой и перелейте в чистую стеклянную банку. Добавьте чайный гриб. Накройте марлей в несколько слоев, зафиксируйте резинкой и уберите в теплое место (25–27 °C) на 5–7 дней. После ферментации напиток процеживают, оставляя 10–15 % для следующей закваски. Готовую комбучу можно охладить и добавить мяту, лимон, ягоды или лед для вкуса.
Хранение и уход за чайным грибом
Лариса Никитина рекомендует для продления жизни чайного гриба удалять старые слои и промывать его прохладной водой. «Если нужно хранить гриб длительное время — сушить, заворачивать в салфетку и держать в сухом месте», — рассказала эксперт.
Также нужно избегать попадания крупинок сахара и чаинок — для этого лучше растворять сахар в горячей, процеженной воде. И работать с грибом в максимально чистых условиях, можно использовать перчатки и ошпаривать посуду кипятком.
О чем еще нужно помнить
Напиток может стать газированным и содержать следы алкоголя из-за ферментации. Поэтому после употребления комбучи не рекомендуется садиться за руль. Не экспериментируйте с добавками на первом этапе. Лучше начать с классического рецепта. Если напиток выглядит мутным или с неприятным запахом — гриб может быть испорчен, пить такой продукт опасно. Для приготовления используйте только качественный листовой чай и очищенную воду.
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