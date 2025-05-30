Кремль объяснил секретность меморандума по Украине

Песков: делегация РФ обсудит меморандум по Украине на втором раунде переговоров
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что меморандум по Украине обнародоваться не будет
Песков заявил, что меморандум по Украине обнародоваться не будет Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Оба меморандума — российский и украинский — будут обсуждаться на втором раунде переговоров в Стамбуле и поэтому пока обнародоваться не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, ничего обнародоваться не будет. Оба проекта, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что российская делегация будет готова к переговорам в понедельник, 2 июня. Она уже вылетела в Стамбул. 

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Оба меморандума — российский и украинский — будут обсуждаться на втором раунде переговоров в Стамбуле и поэтому пока обнародоваться не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, ничего обнародоваться не будет. Оба проекта, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что российская делегация будет готова к переговорам в понедельник, 2 июня. Она уже вылетела в Стамбул. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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