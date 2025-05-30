Тура затопила первый уровень набережной
новость из сюжетаПаводок в Тюменской области-2025
В тюменской реке Тура продолжает повышаться уровень воды. За сутки он вырос на два сантиметра. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.
«Гидропост Тюмень — Тура. Уровень воды — 850 см, изменения за сутки —плюс два сантиметра», — указано на сайте сервиса.
В остальных реках уровень воды снижается. В других районах Тюменской области произошли следующие изменения:
- в Ильинке река Ишим -12 (722см);
- в Ялуторовске река Тобол -6 (458см);
- в Викулово река Ишим -3 (1039см);
- в Ишиме река Ишим -5 (794см).
Уровень воды в Тюменской области на 30 мая
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