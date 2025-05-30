В тюменской Туре растет уровень воды. Инфографика

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Тура затопила первый уровень набережной
Тура затопила первый уровень набережной Фото:
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Паводок в Тюменской области-2025

В тюменской реке Тура продолжает повышаться уровень воды. За сутки он вырос на два сантиметра. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф.

«Гидропост Тюмень — Тура. Уровень воды — 850 см, изменения за сутки —плюс два сантиметра», — указано на сайте сервиса.

В остальных реках уровень воды снижается. В других районах Тюменской области произошли следующие изменения:

  • в Ильинке река Ишим -12 (722см);
  • в Ялуторовске река Тобол -6 (458см);
  • в Викулово река Ишим -3 (1039см);
  • в Ишиме река Ишим -5 (794см).
Уровень воды в Тюменской области на 30 мая
Уровень воды в Тюменской области на 30 мая
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В тюменской реке Тура продолжает повышаться уровень воды. За сутки он вырос на два сантиметра. Такая информация указана на сайте сервиса паводок72.рф. «Гидропост Тюмень — Тура. Уровень воды — 850 см, изменения за сутки —плюс два сантиметра», — указано на сайте сервиса. В остальных реках уровень воды снижается. В других районах Тюменской области произошли следующие изменения:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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