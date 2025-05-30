Спикер заксо Бабушкина обратилась к участницам форума в Екатеринбурге

Женщины в Свердловской области являются полноправными участницами всех процессов жизни, в том числе законотворческих. Об этом в ходе международного женского форума «Единство. Согласие. Развитие» в Екатеринбурге заявила спикер областного парламента Людмила Бабушкина, передает управление информполитики заксо.
«Форум объединил заслуженных, талантливых и целеустремлённых женщин. Здесь собрались передовики производства, деятели науки и культуры, представители органов власти, главы муниципальных образований, предприниматели, руководители и преподаватели вузов и школ, медики, работники библиотек, лидеры общественных организаций. Это и те женщины, которые уже состоялись в профессии, и те, кто только начинает свой трудовой путь — молодые специалисты, студенты и волонтёры. И каждая из вас знает, что значит — брать на себя ответственность, решать непростые задачи, добиваться поставленных целей», — заявила Бабушкина в приветственной речи.
Она добавила, что женщины представлены в каждом созыве регионального парламента. А также избираются главами муниципалитетов и в представительные органы.
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