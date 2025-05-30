Актер Глеб Калюжный будет проходить службу в элитном подразделении — Семеновском полку. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Он (Калюжный — прим. URA.RU) попал в Семеновский полк, который занимается охраной стратегических военных объектов в Москве», — написал telegram-канал. Там уточнили, что сам артист доволен местом, где будет проходить службу.
Обновлено в 14:29: Представитель Калюжного Григорий Сухов в разговоре с RT, опроверг сведения о том, что актер был направлен для прохождения службы в Семеновский полк. Он отметил, что на текущий момент точная информация о месте службы актера отсутствует.
Во вторник, 27 мая, Калюжного, ранее обвиняемого по статье за уклонение от прохождения военной службы, проводили в армию. В призывной пункт в Москве артист прибыл на черном автомобиле Mercedes-Benz G-Class. Проводы сопровождались музыкальной композицией из популярного телесериала «Солдаты».
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