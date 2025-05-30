Стало известно, в каких войсках будет служить актер Калюжный

Актер Глеб Калюжный будет служить в элитном Семеновском полку
© Служба новостей «URA.RU»
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Калюжный доволен своим местом службы
Калюжный доволен своим местом службы Фото:

Актер Глеб Калюжный будет проходить службу в элитном подразделении — Семеновском полку. Об этом сообщил telegram-канал Shot. 

«Он (Калюжный — прим. URA.RU) попал в Семеновский полк, который занимается охраной стратегических военных объектов в Москве», — написал telegram-канал. Там уточнили, что сам артист доволен местом, где будет проходить службу.

Обновлено в 14:29: Представитель Калюжного Григорий Сухов в разговоре с RT, опроверг сведения о том, что актер был направлен для прохождения службы в Семеновский полк. Он отметил, что на текущий момент точная информация о месте службы актера отсутствует.

Во вторник, 27 мая, Калюжного, ранее обвиняемого по статье за уклонение от прохождения военной службы, проводили в армию. В призывной пункт в Москве артист прибыл на черном автомобиле Mercedes-Benz G-Class. Проводы сопровождались музыкальной композицией из популярного телесериала «Солдаты».

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Актер Глеб Калюжный будет проходить службу в элитном подразделении — Семеновском полку. Об этом сообщил telegram-канал Shot.  «Он (Калюжный — прим. URA.RU) попал в Семеновский полк, который занимается охраной стратегических военных объектов в Москве», — написал telegram-канал. Там уточнили, что сам артист доволен местом, где будет проходить службу. Обновлено в 14:29: Представитель Калюжного Григорий Сухов в разговоре с RT, опроверг сведения о том, что актер был направлен для прохождения службы в Семеновский полк. Он отметил, что на текущий момент точная информация о месте службы актера отсутствует. Во вторник, 27 мая, Калюжного, ранее обвиняемого по статье за уклонение от прохождения военной службы, проводили в армию. В призывной пункт в Москве артист прибыл на черном автомобиле Mercedes-Benz G-Class. Проводы сопровождались музыкальной композицией из популярного телесериала «Солдаты».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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