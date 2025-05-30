Детсадовцев проверят на способность к размножению

Мурашко: репродуктивное здоровье детей начнут проверять с 6 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Мурашко, репродуктивное здоровье детей в РФ будут ежегодно проверять с 13 лет
По словам Мурашко, репродуктивное здоровье детей в РФ будут ежегодно проверять с 13 лет Фото:

Начиная с сентября 2025 года, детям в возрасте шести лет будут проводиться профилактические медицинские осмотры для оценки состояния репродуктивного здоровья. В дальнейшем подобные обследования станут ежегодными для подростков, начиная с тринадцатилетнего возраста. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Осмотры с целью [оценки] репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет», — сказано в презентации Мурашко, представленной на встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Минздрава России в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д. Рогачева. Кроме того, данные изменения отражены в приказе Минздрава, устанавливающем правила проведения профилактических медицинских осмотров для несовершеннолетних. Документ начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Также, начиная с сентября, для детей в возрасте одного месяца и одного года будет проводиться осмотр офтальмолога, включающий обязательную офтальмоскопию с применением мидриаза (расширения зрачка). В возрасте одного года и шести лет предусмотрено обследование у отоларинголога, сопровождающееся исследованием вызванной отоакустической эмиссии. Кроме того, у детей из групп риска в шесть и 10 лет будут осуществляться анализы на уровень холестерина в крови и определение стандартного отклонения массы тела. Дополнительно, с целью раннего выявления риска возникновения или нарушений психического развития, для родителей детей в возрасте полутора лет будет введен дополнительный скрининг. Дети, показавшие высокий риск по итогам тестирования, будут дополнительно осмотрены врачом-неврологом.

Ранее в России фиксировалось снижение числа прерываний беременности: в 2024 году их количество уменьшилось почти на 25 тысяч по сравнению с предыдущим годом, а с 2022 года разница составила около 57 тысяч случаев. Минздрав уже пересматривал медицинские показания для проведения абортов, уточняя критерии тяжести заболеваний. Новые профилактические осмотры детей и подростков могут стать частью комплексных мер по сохранению репродуктивного здоровья населения.

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Начиная с сентября 2025 года, детям в возрасте шести лет будут проводиться профилактические медицинские осмотры для оценки состояния репродуктивного здоровья. В дальнейшем подобные обследования станут ежегодными для подростков, начиная с тринадцатилетнего возраста. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Осмотры с целью [оценки] репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет», — сказано в презентации Мурашко, представленной на встрече со студентами педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова Минздрава России в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии Д. Рогачева. Кроме того, данные изменения отражены в приказе Минздрава, устанавливающем правила проведения профилактических медицинских осмотров для несовершеннолетних. Документ начнет действовать с 1 сентября 2025 года. Также, начиная с сентября, для детей в возрасте одного месяца и одного года будет проводиться осмотр офтальмолога, включающий обязательную офтальмоскопию с применением мидриаза (расширения зрачка). В возрасте одного года и шести лет предусмотрено обследование у отоларинголога, сопровождающееся исследованием вызванной отоакустической эмиссии. Кроме того, у детей из групп риска в шесть и 10 лет будут осуществляться анализы на уровень холестерина в крови и определение стандартного отклонения массы тела. Дополнительно, с целью раннего выявления риска возникновения или нарушений психического развития, для родителей детей в возрасте полутора лет будет введен дополнительный скрининг. Дети, показавшие высокий риск по итогам тестирования, будут дополнительно осмотрены врачом-неврологом. Ранее в России фиксировалось снижение числа прерываний беременности: в 2024 году их количество уменьшилось почти на 25 тысяч по сравнению с предыдущим годом, а с 2022 года разница составила около 57 тысяч случаев. Минздрав уже пересматривал медицинские показания для проведения абортов, уточняя критерии тяжести заболеваний. Новые профилактические осмотры детей и подростков могут стать частью комплексных мер по сохранению репродуктивного здоровья населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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