В больницы Пермского края поставляли поддельные респираторы за 65 млн рублей

Двое руководителей коммерческих организаций в Пермском крае приговорены к лишению свободы за поставку фальсифицированных медицинских изделий на сумму более 65 млн рублей. Их действия квалифицированы, как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
«В 2020 году организации, возглавляемые осужденными, заключили государственный контракт на поставку медицинских изделий. В рамках его исполнения в больницы региона было направлено свыше 600 тысяч поддельных одноразовых респираторов на сумму более 65 млн рублей», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Следствием обеспечено возмещение ущерба на сумму 43 млн рублей. Суд приговорил фигурантов к семи и восьми годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. А также к штрафам от 600 до 700 тысяч рублей, с запретом заниматься деятельностью, связанной с производством, изготовлением, реализацией медизделий сроком от трех до четырех лет.
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