Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на переговорах в Стамбуле

Делегацию Российской Федерации на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые состоятся 2 июня в Стамбуле, возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Подтверждаем, что российская делегация во главе с Помощником Президента России В.Р.Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров», — передало министерство на своем сайте слова Захаровой. Она добавила, что российская делегация намерена привезти на переговоры проект меморандума, а также ряд других инициатив, направленных на достижение прекращения огня.
Ранее появилась информация, что США не планируют направлять свою делегацию на переговоры между Россией и Украиной. Вместе с тем президент США Дональд Трамп выражает заинтересованность в мониторинге хода урегулирования конфликта, передает «Ридус».
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