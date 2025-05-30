Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на переговорах в Стамбуле

Мединский возглавит делегацию РФ на переговорах в Стамбуле
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Переговоры пройдут 2 июня в Стамбуле
Переговоры пройдут 2 июня в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Делегацию Российской Федерации на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые состоятся 2 июня в Стамбуле, возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

«Подтверждаем, что российская делегация во главе с Помощником Президента России В.Р.Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров», — передало министерство на своем сайте слова Захаровой. Она добавила, что российская делегация намерена привезти на переговоры проект меморандума, а также ряд других инициатив, направленных на достижение прекращения огня.

Ранее появилась информация, что США не планируют направлять свою делегацию на переговоры между Россией и Украиной. Вместе с тем президент США Дональд Трамп выражает заинтересованность в мониторинге хода урегулирования конфликта, передает «Ридус».

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Делегацию Российской Федерации на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, которые состоятся 2 июня в Стамбуле, возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.  «Подтверждаем, что российская делегация во главе с Помощником Президента России В.Р.Мединским будет в Стамбуле 2 июня для проведения второго раунда упомянутых переговоров», — передало министерство на своем сайте слова Захаровой. Она добавила, что российская делегация намерена привезти на переговоры проект меморандума, а также ряд других инициатив, направленных на достижение прекращения огня. Ранее появилась информация, что США не планируют направлять свою делегацию на переговоры между Россией и Украиной. Вместе с тем президент США Дональд Трамп выражает заинтересованность в мониторинге хода урегулирования конфликта, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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