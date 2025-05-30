Свердловский губернатор получил новую должность, победив давнего товарища

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвержден в статусе секретаря регионального отделения «Единой России». Решение принято по итогам голосования на конференции партийной ячейки, которая прошла в необычном месте — екатеринбургской школе №1.
«Это доверие и ответственность — ваше и руководящих органов партии. И, конечно, моя личная ответственность перед вами, избирателями и руководством страны», — сказал Паслер во вступительной речи. Спарринг-партнером Паслера был депутат заксо Сергей Никонов, его давний товарищ. «Не ожидал, конечно, такого от него», — пошутил Паслер. А депутат Госдумы Максим Иванов, прежде чем публично расхвалить Паслера, поинтересовался: «Сколько голосов должен набрать Никонов, чтобы его политическая карьера пошла под откос?» Все посмеялись. Никонов в итоге получил два голоса, Паслер — 189.
Для него руководство реготделением — новое амплуа. На этой позиции Паслер сменил экс-губернатора Евгения Куйвашева. Ожидается, что в середине июня партия выдвинет Паслера на выборы.
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