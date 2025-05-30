Губернатор озвучил свердловской элите задачу по выборам в Госдуму

Паслер: на выборах в Госдуму свердловская ЕР должна набрать больше 49%
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Паслер выступил на конференции реготделения ЕР
Паслер выступил на конференции реготделения ЕР Фото:

На выборах в Госдуму 2026 года «Единая Россия» должна получить на территории Свердловской области больше 49% голосов, а ее представители – победить во всех одномандатных округах. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер на конференции реготделения партии.

«Ориентиры по Госдуме будут направлены ближе к выборам, но мы должны понимать, что результат партии [в регионе] не может быть ниже федерального результата [«Единой России»] 2021-го года. По одномандатным избирательным округам должна быть стопроцентная победа», - отметил Паслер.

В 2021 году список «Единой России» набрал 49,82%, в Свердловской области – 34,7%. Для региональной власти это был абсолютный провал (65 место по стране).

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На выборах в Госдуму 2026 года «Единая Россия» должна получить на территории Свердловской области больше 49% голосов, а ее представители – победить во всех одномандатных округах. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер на конференции реготделения партии. «Ориентиры по Госдуме будут направлены ближе к выборам, но мы должны понимать, что результат партии [в регионе] не может быть ниже федерального результата [«Единой России»] 2021-го года. По одномандатным избирательным округам должна быть стопроцентная победа», - отметил Паслер. В 2021 году список «Единой России» набрал 49,82%, в Свердловской области – 34,7%. Для региональной власти это был абсолютный провал (65 место по стране).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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