Губернатор озвучил свердловской элите задачу по выборам в Госдуму

На выборах в Госдуму 2026 года «Единая Россия» должна получить на территории Свердловской области больше 49% голосов, а ее представители – победить во всех одномандатных округах. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер на конференции реготделения партии.
«Ориентиры по Госдуме будут направлены ближе к выборам, но мы должны понимать, что результат партии [в регионе] не может быть ниже федерального результата [«Единой России»] 2021-го года. По одномандатным избирательным округам должна быть стопроцентная победа», - отметил Паслер.
В 2021 году список «Единой России» набрал 49,82%, в Свердловской области – 34,7%. Для региональной власти это был абсолютный провал (65 место по стране).
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